Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Yoko maakt zich zorgen om Jelle, Véronique houdt afstand van Cédric en Mieke heeft de hulp van Jan nodig. Finn logeert bij Rudi en Niko, Christian verrast Jamila, het blijft een vraagteken wie de meter van het kindje wordt. Mathias krijgt triest, maar verrassend nieuws. Marcel heeft een verrassing voor Brigitte. Rube wil contact met Rudi en Jan heeft een eis voor Yoko. Zij blijft vastberaden om Ward te helpen.

Maandag 31 maart 2025 - aflevering 7633

Yoko is doodongerust wanneer Jelle niet thuiskomt. Rudi krijgt een mail van Zjef in verband met de echtscheiding. Hij is compleet in shock. Cédric ziet zijn kans om de band met zijn moeder te herstellen. Zij houdt echter afstand. Mieke wil Jans hulp om afstand te nemen van haar herinneringen aan Joris.



Dinsdag 1 april 2025 - aflevering 7634

Finn logeert bij Rudi en Niko, maar dat brengt de nodige onrust met zich mee. Rudi heeft het zwaar. Christian zoekt Jamila op en verrast haar. Cédric mag een deel van Brigittes taken overnemen wanneer zij met verlof is. Hij komt Véronique om advies vragen. Niko merkt dat Mieke het moeilijk heeft.



Woensdag 2 april 2025 - aflevering 7635

Stefanie en Lars zijn er nog steeds niet uit wie de meter van hun kindje wordt. Ze hebben echter al snel iets op te biechten. Mathias krijgt triest nieuws te horen, met een verrassende twist. Samira vindt de werkdruk bij Wolff & Bos te hoog. Marcel heeft een verrassing voor Brigitte.



Donderdag 3 april 2025 - aflevering 7636

Cédric wil met Véronique afspreken om één en ander uit te praten. Zij voelt daar weinig voor. Rube probeert contact te zoeken met Rudi. Mathias vindt tot zijn grote frustratie niet meteen een oplossing voor zijn probleem. Jan wil dat Yoko Jelle verbiedt om met Ward om te gaan.



Vrijdag 4 april 2025 - aflevering 7637

Marcel en Rudi willen een grote doos naar Brigittes bureau dragen, maar worden betrapt door Lars. Louise wil dat Rube stopt met op het werk over Joris te praten. Hij snakt echter naar meer informatie over zijn papa. Wards moeder vertelt Yoko over de mentale problemen van haar zoon. Zij blijft vastberaden om hem te helpen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

