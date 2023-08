Dit zie je deze week in 'Familie' - NIEUW SEIZOEN!

Het is zover, 'Familie' is terug! En de soap vliegt er meteen goed in en start maandag met een extralange aflevering. Zijn er hoofdpersonages die de seizoensfinale niet overleefd hebben? Wat hebben Sam en Niko te maken met de verdwijning van Mieke? En hoe moet het verder met Raven? Lees snel de eerste preview op het nieuwe seizoen!

Maandag 28 augustus 2023 - aflevering 7259

Lars en Cédric proberen tevergeefs te verhinderen dat de kist vol water loopt. Ondertussen staat Véronique voor een onmogelijke opdracht. Niko wil dat de politie hem en Sam laat gaan, maar raakt zo opgejaagd dat er versterking wordt opgeroepen. De brouwerij wordt onderzocht door de technische recherche. Louise wil zich bij Raven verontschuldigen voor haar jaloers gedrag.

Dinsdag 29 augustus 2023 - aflevering 7260

Niko en Sam ontkennen hun betrokkenheid bij de verdwijning van Mieke. Nieuwe informatie pleit echter in hun nadeel. Vanessa is bang dat Niko Mieke iets heeft aangedaan. Ze wil Zjef en Rudi thuis opvangen, maar Mathias twijfelt. Jamila is onzeker over het resultaat van haar fotoshoot. Raven zit in de put en ziet maar één uitweg.

Woensdag 30 augustus 2023 - aflevering 7261

Louise is terug van haar reis met Kato en schrikt wanneer ze Raven terugziet. Mathias heeft na twee maanden genoeg van de aanwezigheid van Zjef en Rudi in huis. Jelle vergezelt Jamila tijdens haar fotoshoot. Op de set gedraagt hij zich echter als een echte macho, tot groot ongenoegen van Jamila. Bij Wolff & Bos maakt iedereen zich klaar voor een belangrijk moment.

Donderdag 31 augustus 2023 - aflevering 7262

Louise heeft door dat Jelle jaloers is op de aandacht die Jamila krijgt. Jelle stelt Jamila ongewild voor een ultimatum: hun relatie of haar modellenwerk. Mathias probeert Zjef en Rudi duidelijk te maken dat hun aanwezigheid stilaan te veel wordt. Zjef is echter niet klaar om terug te keren naar de brouwerij.

Vrijdag 1 september 2023 - aflevering 7263

Zjef is geschokt en gelooft niet dat Niko onschuldig is. Ondertussen krijgen hij en Rudi van Vanessa en Mathias de vraag om terug in de brouwerij te gaan wonen. Brigitte is bij Wolff & Bos in slaap gevallen en wordt 's ochtends gewekt door Benny. Benny zelf krijgt een onrustwekkend telefoontje van Alfons.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!