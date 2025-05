Dina Tersago breekt: tranen en ongeloof na onthullend TikTok-onderzoek in 'Ze Zeggen Dat'

Nooit eerder zag je Dina Tersago zo emotioneel als in de tweede aflevering van 'Ze Zeggen Dat', op maandag 12 mei bij VTM. Ze is helemaal onder de voet door haar onderzoek naar TikTok. Dat draait om de vraag: moet TikTok 'kinderen niet toegelaten' worden, en de bevindingen zijn onthutsend.

TikTok is razend populair bij jongeren. Zo spenderen Vlaamse 16- tot 24-jarigen maar liefst 80 minuten per dag aan de Chinese app. Dat is meer tijd dan ze samen aan Instagram, Facebook, WhatsApp en Messenger besteden. Wereldwijd heeft TikTok maar liefst 1,4 miljard gebruikers. Maar met de immense populariteit, groeit ook de kritiek. Zo vreest de Europese Commissie dat de inhoud niet goed gecontroleerd wordt en bovendien zou TikTok verslavend zijn, door het algoritme dat te goed werkt. En gevaarlijk, omdat de gepushte video’s niet altijd over katjes en bloemschikken gaan, met risico’s voor de mentale en fysieke gezondheid van de - vaak jonge - gebruikers tot gevolg.



Nadat ze door de 2 Vlaamse TikTok-fenomenen Elias Verwilt en Stien Edlund wegwijs wordt gemaakt in de wereld van TikTok, onderzoekt Dina Tersago of de huidige minimumleeftijd van 13 jaar om een account te mogen aanmaken de juiste is. Ze Zeggen Dat maakte ‘TikTok The Movie’: een film met beelden die tien 13-jarigen, die voor het experiment een week lang 80 minuten per dag actief waren op TikTok, door het algoritme aangeboden kregen.



Tijdens de première van de film lopen de emoties bij de 13-jarigen en hun ouders zo hoog op dat sommige van hen vroegtijdig de zaal verlaten. En ook Dina zelf houdt het niet droog, nadat er tal van TikTok-filmpjes over mentaal welzijn en automutilatie passeerden. ​

​​

​Moet TikTok ‘kinderen niet toegelaten’ worden? Als het van dit onderzoek afhangt, zijn zelfs de 13-jarigen daar heel duidelijk over.



