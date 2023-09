Dimitiri Van den Bergh geeft startschot van najaar vol darts bij VTM 2

'Ooooone-hundred-and-eeeeightyyyy': het klinkt vanaf vrijdag 15 september weer als muziek in de oren. Dan wordt bij VTM 2 met de World Series of Darts Finals het startschot gegeven van een najaar boordevol darts - goed voor ruim 150 uur aan dartspektakel op televisie.

Tijdens het invitatietoernooi, dat voor het eerst live te zien is bij VTM 2, kunnen dartliefhebbers opnieuw supporteren voor onze Belgische trots Dimitri Van den Bergh, aka 'Dancing Dimi'. In Amsterdam strijdt hij samen met 23 andere dartkleppers uit alle uithoeken van de wereld voor een deel van de prijzenpot ter waarde van 300.000 pond. De World of Darts Series Finals vormen het orgelpunt van een reeks darttoernooien die wereldwijd georganiseerd worden. Daarin scherpten telkens acht spelers uit de PDC Pro Tour en acht regionale spelers uit het gastland de pijlen.

De World Series of Darts Finals trappen een najaar vol toptoernooien af bij VTM 2. Het toernooi vormt de perfecte opwarmer voor twee Majors die de dartharten sneller doen slaan: de World Grand Prix en het Europees Kampioenschap. Daarna plaveien de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals de weg naar hét hoogtepunt en belangrijkste toernooi van het jaar: Het Wereldkampioenschap, dat in december in het Londense Alexandra Palace doorgaat. Het toernooi waar onze eigen Dimitri Van den Bergh vorig jaar in de halve finale stond. VTM 2 omkadert deze topaffiches met live commentaar en interviews ter plaatse. En wie weet staat er binnenkort wel een lid van de VTM 2 Darts Academy aan de oche van deze prestigieuze toernooien. De selectie van voormalig topdarter Erik Clarys traint momenteel volop met één doel voor ogen: ooit meedingen in het internationale profcircuit.

'World Series of Darts Finals', van vrijdag 15 september om 18.45 uur tot 17 september live bij VTM 2.