Deze zaken zie je dinsdag in 'De Rechtbank'

maandag 16 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

Correctioneel rechter Bouzoumita krijgt een bijzondere zaak voorgeschoteld. Een man wordt terechtgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen én voor het verhinderen van verzorging aan zijn zieke vrouw, die in een woonzorgcentrum verblijft.

De vrouw is MS-patiënte en lijdt aan jongdementie. Ook het rusthuis zelf diende klacht in omdat de man het personeel bedreigd zou hebben. De beklaagde heeft twee advocaten onder de arm genomen. Zij pleiten dat hij niet uit kwaadheid handelde, maar uit liefde, en dat hij koste wat het kost wil dat zijn vrouw nog van het leven kan genieten.


In Luik staat een man terecht voor nummerplaatvervalsing. Wanneer hij door de politie wordt tegengehouden, blijkt hij duidelijk onder invloed van alcohol. Tijdens de controle besluit hij plots door te rijden, waarna hij vier geparkeerde wagens ramt. De man zit al in de gevangenis voor eerdere feiten en toont weinig schuldbesef voor de nieuwe feiten die hij pleegde. Rechter Anne Debrule buigt zich over het dossier.

In Gent start rechter Caroline Blomme een hersteltraject op voor een man die terechtstaat voor de aankoop en het vervoer van mephedrone, een harddrug. Tijdens de eerste zitting lijkt hij opvallend gemotiveerd om zijn leven opnieuw op de rails te krijgen. Zijn advocaat en zijn maatschappelijk werker van het OCMW - die hem al zeven jaar begeleidt - bevestigen de positieve ingesteldheid.

'De Rechtbank', dinsdag 17 februari om 21.15 uur bij Play.


De Rechtbank op tv
Maandag 16 februari 2026 om 23u30  »
Play 4
De procureurs eisen, de beklaagden verdedigen zich, de advocaten pleiten en de rechters oordelen. En dit in eer en geweten. In krachtige zaken en spraakmakende getuigenissen doen beklaagden en rechtzoekenden hun verhaal.

