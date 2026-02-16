Deze zaken zie je dinsdag in 'De Rechtbank'
Correctioneel rechter Bouzoumita krijgt een bijzondere zaak voorgeschoteld. Een man wordt terechtgesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen én voor het verhinderen van verzorging aan zijn zieke vrouw, die in een woonzorgcentrum verblijft.
De vrouw is MS-patiënte en lijdt aan jongdementie. Ook het rusthuis zelf diende klacht in omdat de man het personeel bedreigd zou hebben. De beklaagde heeft twee advocaten onder de arm genomen. Zij pleiten dat hij niet uit kwaadheid handelde, maar uit liefde, en dat hij koste wat het kost wil dat zijn vrouw nog van het leven kan genieten.
In Luik staat een man terecht voor nummerplaatvervalsing. Wanneer hij door de politie wordt tegengehouden, blijkt hij duidelijk onder invloed van alcohol. Tijdens de controle besluit hij plots door te rijden, waarna hij vier geparkeerde wagens ramt. De man zit al in de gevangenis voor eerdere feiten en toont weinig schuldbesef voor de nieuwe feiten die hij pleegde. Rechter Anne Debrule buigt zich over het dossier.
In Gent start rechter Caroline Blomme een hersteltraject op voor een man die terechtstaat voor de aankoop en het vervoer van mephedrone, een harddrug. Tijdens de eerste zitting lijkt hij opvallend gemotiveerd om zijn leven opnieuw op de rails te krijgen. Zijn advocaat en zijn maatschappelijk werker van het OCMW - die hem al zeven jaar begeleidt - bevestigen de positieve ingesteldheid.
'De Rechtbank', dinsdag 17 februari om 21.15 uur bij Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Actrice Lynn Van Royen duikt op in 'Florentina'
- Excuses van premier Bart De Wever aan Erik Van Looy in 'JAMES & co'
- BNNVARA brengt documentaire over België’s grootste hiphopartiest Zwangere Guy
- Nieuw seizoen van 'Fixer To Fabulous' op HGTV
- Nieuw seizoen van 'Blowing Up History' op Discovery
- Deze zaken zie je dinsdag in 'De Rechtbank'
- 'Focus' onderzoekt lithiumvervuiling van de Rijn: een vloek of een zegen?
- Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'
- Seizoen 15 van 'Death in Paradise' te zien op BBC First
- Over deze onderwerpen heeft 'Radar' het maandag
- Luisteraar Philippe kraakt de tweede lach van JOE en wordt 19.500 euro rijker
- Roxy Dekker, Sef en Bente grootste kanshebbers '3FM Awards'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
Multimedia SPOTLIGHT
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
Kijktip van de dag
Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.
'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.