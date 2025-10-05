Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Bloemkoolcurry met aardappelen en raita

Een Indiase curry met bloemkool en aardappelen, frisse yoghurt en flatbread.

Dinsdag: Pepersteak met frieten, jus met madeira en borettane uitjes

Steak met een saus op basis van madeira, demi-glace en opgelegde uitjes met waterkers en verse frieten.

Woensdag: Kweepeerflappen met frangipane

Gevulde bladerdeegkoeken met amandelspijs en compote van kweepeer.

Donderdag: Penne met palmkool, oesterzwammen, Gandaham en provolone

Een pasta met gebakken oesterzwammen, palmkool en kaassaus, afgewerkt met snippers Gandaham en Italiaanse kaas.

Vrijdag: Blinde vink van zalm met broccolipuree en tartaarsaus

Zalmrolletjes met verse tartaarsaus en broccolipuree.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.