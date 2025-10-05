Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
Kijkcijfers: dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober 2025
Wie wint de spannende finale van 'Sing Again'?

Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

zondag 5 oktober 2025
Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Bloemkoolcurry met aardappelen en raita
Een Indiase curry met bloemkool en aardappelen, frisse yoghurt en flatbread.


Dinsdag: Pepersteak met frieten, jus met madeira en borettane uitjes
Steak met een saus op basis van madeira, demi-glace en opgelegde uitjes met waterkers en verse frieten.

Woensdag: Kweepeerflappen met frangipane
Gevulde bladerdeegkoeken met amandelspijs en compote van kweepeer.

Donderdag: Penne met palmkool, oesterzwammen, Gandaham en provolone
Een pasta met gebakken oesterzwammen, palmkool en kaassaus, afgewerkt met snippers Gandaham en Italiaanse kaas.

Vrijdag: Blinde vink van zalm met broccolipuree en tartaarsaus
Zalmrolletjes met verse tartaarsaus en broccolipuree.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.


Dagelijkse kost op tv
Maandag 6 oktober 2025 om 12u10  »
VRT 1
Een kleurige tomatensalade met tonijnmayonaise en een tapenade van zwarte olijven en zongedroogde tomaten.
Maandag 6 oktober 2025 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 6 oktober 2025 om 23u45  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 7 oktober 2025 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 7 oktober 2025 om 18u10  »
VRT 1
Steak met een saus op basis van madeira, demi-glace en opgelegde uitjes met waterkers en verse frieten.

Lees ook:
 Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:00
    De Zevende Dag
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Herfstbeelden
    23:10
    Nachtlus
  • 12:45
    Wannabe's
  • 12:20
    UEFA Magazine
    05:00
    Geen uitzending
  • 12:30
    Billionaire Resorts
    01:10
    Geen uitzending
  • 12:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 12:50
    Twinkle All the Way
    01:45
    Joe
  • 10:00
    Joe
    01:10
    Walker, Texas Ranger
  • 12:55
    Veggie!
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 12:55
    CSI: NY
    05:00
    Geen uitzending
  • 12:55
    Cops
    02:55
    The First 48
  • 12:05
    Blind Gekocht NL
    02:30
    Geen uitzending
  • 12:20
    Homicide: Hours to Kill
    02:00
    Geen uitzending
  • 12:32
    Fleet TV
    01:12
    Herhalingslus
  • 12:35
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:50
    De Sterrenkaart
    02:40
    Likoké on Tour
  • 11:05
    Inspector George Gently
    02:15
    The Great British Bake Off
  • 12:35
    Storage Wars
    02:20
    Grey's Anatomy
  • 12:10
    Buitenhof
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 12:35
    De Sociëteit
    02:15
    Nieuwsuur
  • 12:50
    Aanpoten met Floris
    02:20
    NOS Studio Sport
Verwante artikels