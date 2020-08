'De Rechtbank' viert jubileumseizoen met 7 nieuwe rechters

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

2020 is voor 'De Rechtbank' een jubileumjaar. Al 9 seizoenen lang toont de reeks op unieke wijze de werking van justitie op het niveau van de burger. De rechtszaken ontvouwen zich voor de ogen van de kijkers, die vanop de eerste rij zien hoe rechters moeilijke knopen doorhakken en eerlijke vonnissen vellen.

In het tiende seizoen worden de rechters met een resem nieuwe en zeer uiteenlopende zaken geconfronteerd. En ook in tijden van corona bleef de gerechtelijke molen draaien en moest justitie noodgedwongen inspelen op de uitzonderlijke crisis.

Wat als je vader je moeder slaat en bedreigt? Wat als er in volle coronatijd iemand spuwt naar een politieagent? Wat als je iets koopt op een tweedehands-website, maar je jouw aankoop nooit in handen krijgt? Wat als je op je 86ste een vluchtmisdrijf pleegt?

De 10e verjaardag van de succesvolle humaninterestreeks wordt gevierd met zeven nieuwe rechters: vrederechter Danny De Schepper (Hamme), vrederechter Stéphanie Joncheere (Mol), politierechter Marco Ossena Cantara (Verviers), correctionele rechter Willemijn Verhoeve (Turnhout), onderzoeksrechter Sophie Grégoire (Brussel), strafrechter Christel Cloostermans (Antwerpen) en correctionele rechter Suzy Vanhoonacker (Mechelen). Ook enkele bekende gezichten van de voorbije seizoenen keren terug: correctionele rechter Ann Debrule (Luik), onderzoeksrechter Theo Byl (Mechelen), correctionele rechter Ilse Caes (Antwerpen), correctionele rechter Ariane Braccio (Tongeren) en politierechter Geert Vandaele (Veurne).

7 nieuwe rechters

Danny De Schepper is vrederechter in Hamme waar hij zowel reguliere zittingen als verzoeningszittingen doet. De Schepper is een goedlachse man, die telkens alles uit de kast haalt om tot een akkoord te komen. Hij is een man van het volk, voor het volk.

Ook Stéphanie Joncheere is vrederechter. Deze energieke en gedreven West-Vlaamse zetelt in Mol en net als De Schepper houdt ze zich bezig met heel wat verzoeningswerk.

Marco Ossena Cantara is terug te vinden in de politierechtbank van Verviers. Hij behandelt elke zaak met evenveel passie voor de job. Met zijn humor en vele wijsheden zorgt hij voor een relativerende noot, zonder het recht uit het oog te verliezen.

Willemijn Verhoeve is rechter in de prachtige rechtbank van eerste aanleg in Turnhout. Als correctionele rechter behandelt ze zeer uiteenlopende zaken: van het vervalsen van een rijbewijs tot de smokkel van drugs. Verhoeve is altijd rechttoe rechtaan. Iedereen weet meteen waar het op staat.

Sophie Gégoire is onderzoeksrechter in Brussel. Als onderzoeksrechter in de Belgische hoofdstad is ze uit het juiste hout gesneden. Ze is een harde tante en behandelt elke zaak uiterst professioneel. Wie voor haar moet verschijnen, kan maar beter geen leugens vertellen. Een tweede kans krijg je bij haar nooit.

Christel Cloostermans is strafrechter in Antwerpen. In haar rechtbank ziet ze toe op de uitvoering van straffen en de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn. Verder beslist ze ook o.a. over voorwaardelijke invrijheidsstelling, beperkte detentie en elektronisch toezicht.

Suzy Vanhoonacker is rechter in de correctionele rechtbank van Mechelen. Vanhoonacker startte in Mechelen mee de DOK-kamer op, beter bekend als de Drugopvolginskamer. Het project volgt drugsverslaafden strikter op, zodat hun afkickproces vlotter verloopt. Ze zorgde in Mechelen tevens voor een primeur: online correctionele zittingen.

5 oude bekenden

Het programma volgde Theo Byl al eens in het vierde seizoen. Hij is onderzoeksrechter en voorzitter van de Mechelse afdeling van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Hij ziet heel wat straffe zaken de revue passeren.

Ilse Caes was eerder ook te zien in seizoen 7 van de populaire reeks. Als correctionele rechter in Antwerpen kreeg ze onder andere heel wat overtreders van de coronamaatregelen voor zich.

'De Rechtbank' volgde de voorbije twee seizoenen correctionele rechter Ariane Braccio. Meer nog dan met haar woorden, fileert deze Tongerse rechter de beklaagde met haar nietsontziende blik.

Rechter Geert Vandaele liet zich al eens volgen in het 5e en 9e seizoen van 'De Rechtbank'. Vandaele is politierechter in Veurne. Hij is rechtvaardig, maar bovenal menselijk en schuwt de humor niet.

Rechter Ann Debrule was een nieuw gezicht vorig jaar. Debrule is correctionele rechter in Luik, en krijgt te maken met drugszaken, slagen en verwondingen, geweld en bedreigingen.

'De Rechtbank' (seizoen 10), vanaf 31 augustus elke maandag om 20.35 uur te zien op VIER.