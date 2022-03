De motoren ronken weer: 'Lady Truckers' komt terug!

Vanaf maandag 4 april kruipen de 'Lady Truckers' weer met een stevige lading goesting en girl power achter het stuur van hun tientonner. In nieuwe afleveringen van de succesvolle realityreeks bewijzen enkele oude bekenden meer dan ooit dat ze niet moeten onderdoen voor hun mannelijke collega's en nemen nieuwe opvallende gezichten de kijker mee on the road.

En die is doorspekt met hindernissen en uitdagingen. Onze straffe dames kegelen echter elk obstakel elegant en met een ongeziene cool uit hun weg. Gigantische trucks onder tijdsdruk door smalle dorpsstraatjes manoeuvreren, tientonners laden en lossen, overnachten in de cabine of een gezin vanop honderden kilometers afstand managen: ze doen het allemaal zonder een kick te geven.

Maak kennis met de eerste lading 'Lady Truckers', met oude bekenden en nieuwe gezichten, die te zien zijn in de eerste nieuwe aflevering:

Brenda - De Lara Croft - 11 jaar Lady Trucker

Brenda runt samen met haar man een transportbedrijf. Je herkent haar meteen aan haar Lara Croft-truck. 'Lara lost elk probleem op, gaat geen uitdaging uit de weg en brengt alles tot een goed einde. Zo ben ik ook', aldus Brenda. Haar dochtertje heet niet toevallig Lara.

Saidja - De Genieter - 24 jaar Lady Trucker

Een oude rot in het vak. Al sinds haar 15de droomde de West-Vlaamse Saidja ervan lady trucker te worden, intussen kruipt ze al 24 jaar achter het stuur om internationale snelwegen te doorkruisen. Ze zag de truckerswereld veranderen: 'Vroeger werden we als vrouwelijke truckers gediscrimineerd. Ik was als vrouw een uitzondering, nu zijn we dagelijkse kost'.

Linda - De Positivo - 1 jaar Lady Trucker

De truck van deze vrolijke Limburgse lachebek is steeds gevuld met diepvriesfrieten. En laat aardappelen nu net één van de lievelingsproducten van Linda zijn. Elke middag schilt ze haar patatjes in de truck en bereidt ze deze in de microgolf.

Evelyn - De Doorzetter - 1,5 jaar Lady Trucker

We zagen al hoe Evelyne met vlag en wimpel haar CE-rijbewijs haalde. Onder het motto bigger, better, bolder ziet ze het veel grootser en droomt ze ervan om met uitzonderlijk vervoer te rijden: 'Het kan me niet schelen wat anderen denken, dat is mijn droomjob. Iedereen die mij ooit onderschat heeft, zal op zijn woorden moeten terugkomen.'

Chiara - De Junior - 1,5 jaar Lady Trucker

We leerden haar kennen als een kleine maar pittige dame voor wie geen machine te groot en geen weg te gevaarlijk is. Haar droom om het bedrijf van haar vader over te nemen spatte uit elkaar na een faillissement. Ze bleef niet bij de pakken zitten en nam het stuur letterlijk en figuurlijk weer in handen: samen met haar papa richtte ze een nieuwe zaak in grond- en asfaltwerken op.

'Lady Truckers', vanaf 4 april iedere maandag om 21.55 uur bij VTM 2.