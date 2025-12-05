De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?

Sinterklaas is in het land en dus zetten de zeven Masked Singers vanavond hun schoen. Maar zoals het hoort moeten Viool, Bambi, Pluisjes, Chinchilla, Eenhoorn, King Krab en Schaapje eerst op schoot bij de goedheiligman.
Als hij weet wie dit jaar de stoute kindjes waren, moet hij toch ook weten wie er in de pakken schuilt? Helaas, zelfs voor de sint blijft de ware identiteit van de gemaskerde figuren één groot mysterie. Maar één ding is zeker: de bijzondere bezoekjes van de Masked Singers zullen hem nog lang bijblijven...
Show 8 van 'The Masked Singer', vrijdag 6 december om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.
The Masked Singer op tv
Zaterdag 6 december 2025 om 15u50 »
De maskers maken zich klaar voor een spectaculaire Sinterklaas-special. In drie magische duels zingen de zeven overgebleven masked singers de pannen van het dak. Een van hen zal aan het einde ontmaskerd worden.
Vrijdag 12 december 2025 om 20u40 »
De overgebleven Masked Singers maken er weer een groot spektakel van. Iedereen wil van de speurders en het publiek een stem krijgen, maar natuurlijk kan het feest niet voor alle kandidaten blijven duren. Van welk pak moeten we afscheid nemen?
Donderdag 11 december 2025 om 23u50 »
Zaterdag 13 december 2025 om 15u45 »
