De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?

Sinterklaas is in het land en dus zetten de zeven Masked Singers vanavond hun schoen. Maar zoals het hoort moeten Viool, Bambi, Pluisjes, Chinchilla, Eenhoorn, King Krab en Schaapje eerst op schoot bij de goedheiligman.

Als hij weet wie dit jaar de stoute kindjes waren, moet hij toch ook weten wie er in de pakken schuilt? Helaas, zelfs voor de sint blijft de ware identiteit van de gemaskerde figuren één groot mysterie. Maar één ding is zeker: de bijzondere bezoekjes van de Masked Singers zullen hem nog lang bijblijven...

[vido]

Show 8 van 'The Masked Singer', vrijdag 6 december om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.