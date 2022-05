De 'Klopjacht' is vanaf NU geopend!

Play4 brengt het razendspannende en zenuwslopende 'Klopjacht' terug! De 'Klopjacht' is geopend en wel meteen vanaf nu! 15 Vlamingen zijn sinds vrijdag voortvluchtig. Ze kunnen zich momenteel in heel België bevinden.

Maar in dit tweede seizoen van 'Klopjacht' ligt er niets vast, ook als kijker heb je invloed.

Aan welke kant sta jij: die van de speurders of de voortvluchtigen?

Deze Vlamingen zijn op dit moment voortvluchtig. Onthoud hen goed, want misschien kom je hen wel tegen. Misschien zie je één van hen morgen morgen op straat, help je ze aan een overnachtig of laat je hen je telefoon gebruiken. Je kan ervoor kiezen om de voortvluchtigen te helpen om uit de handen van het team topspeurders te blijven. Of: je kan er ook voor kiezen om hen te verklikken!

Kliklijn: 0475 11 55 55

In het tweede seizoen van 'Klopjacht' openen we een 'kliklijn'. Als je beslist om de speurders te helpen en de voortvluchtigen te verraden, kan je de komende twee weken rechtstreeks je informatie doorsturen naar de speurders via 0475 11 55 55. Voeg het nummer toe via Whatsapp en stuur je tekstbericht, foto of video. Bellen kan niet. Als de speurders jouw tip waardevol vinden, kunnen zij contact met je opnemen. Leidt jouw gouden tip rechtstreeks tot een arrestatie? Dan maak je kans op een beloning van 500 euro.

De voortvluchtigen van dit seizoen zijn:

Anja Vonckx (52) en Lothar Siongers (24)

Gillian Omokoko (26) en Kevin Omokoko (28)

Mike Demol (51) en Stef Binst (49)

Ilias Chaachoua (22) en Demi Geldolf (23)

Imke Deleu (37) en Saar Deleu (37)

Mario Put (45)

Nicolas Bockstael (43) en Marie Gijsemans (34)

Nisrine Machrouk (25) en Zahna Morel (25)x