'De Ideale Wereld' doet het weer!

VRT CANVAS heeft een gedegen en ernstig imago, maar rond 22.15 uur is 'De Ideale Wereld' er om dat zorgvuldig opgebouwde imago met een pump maat 39 in het kruis te trappen.

Dan leidt Ella Leyers haar gast immers door de actualiteit terwijl ze die lardeert met dagverse humor die gaat van onnozel tot nog veel onnozeler. Dat doet ze maar liefst vier dagen per week, van maandag tot donderdag. Sidekicks Lukas Lelie, Bert Janssens, Jade Mintjens en Gunter Lamoot zijn er opnieuw bij. Comedian en voormalig politie-inspecteur Vincent Voeten komt de ploeg versterken.

Ella opent het nieuwe seizoen alvast met deze veelbelovende gasten: Mathieu Terryn, Steven Van Herreweghe, Lynn Van den Broeck en Sep Vanmarcke;

'DIW jubilee: de podcast'

'De Ideale Wereld' bestaat 10 jaar. En in plaats van dat te vieren, hebben ze een podcast gemaakt. Want naast een laag stof, is er achter de schermen van 'De Ideale Wereld' ook een berg goede verhalen blijven liggen. Gastvrouw Lieselot Boens vraagt 10 afleveringen lang de pieren uit de neuzen van de drie presentatoren en heel wat (ex-) medewerkers van het satireprogramma. Het resultaat is een uiterst verteerbare mix van al dan niet gênante anekdotes over afgaan, terug opstaan, stemmetjeshumor, lachen tijdens een pandemie, garderobe-fails, poëzie en het aantal kakapipi-moppen dat een meerwaardezoeker kan verdragen. Dat en - we moeten daar eerlijk in zijn- niet echt héél veel meer, komt u te weten bij DIW jubilee.

Lieselot Boens ontvangt in haar podcastsalon de volgende gasten: Otto-Jan Ham, Jan Jaap van der Wal, Ella Leyers, Jelle De Beule, Jan Eelen, Jonas Geirnaert, Luc Haekens, Bert Janssens, Lukas Lelie, Jelle Gordyn, Koen De Poorter, Jade Mintjens, Sarah Vandeursen, Willem Leyssens, Bart Van Peer, Tom Borremans, Arne Martin, Sven De Leijer, Liesa Naert, Carl Dircksens en Jan Dircksens.

'DIW jubilee', vanaf 16 oktober op VRT MAX.

'De Ideale Wereld', vanaf maandag 16 oktober om 22.15 uur op VRT CANVAS en VRT MAX.