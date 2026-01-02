Het Nieuwjaarsconcert 2026 van de Wiener Philharmoniker live op VRT 1 en Klara
Kamal Kharmach met eindejaarsconference 'Mag ik even? 2025' op VRT 1
Andy Peelman en Bart Appeltans schieten wanhopige klussers (en partners) te hulp in 'Help, Mijn Man is Klusser'

De finale van 'The Masked Singer' barst los met een explosief optreden van Bambi, Eenhoorn en King Krab!

vrijdag 2 januari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Het nieuwe jaar wordt vanavond ingezet met nog meer vuurwerk. 'The Masked Singer' is toe aan zijn grote apotheose. In de finale is er voor Bambi, Eenhoorn en King Krab geen weg meer terug: hun masker moet en zal sneuvelen.

Drie totaal verschillende karakters geven er samen een lap op en openen de finale met een explosief groepsoptreden op One Night Only. Wie wint The Masked Singer 2025? En vooral: wie zijn Bambi, Eenhoorn en King Krab écht?



'The Masked Singer', vrijdag 2 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.



Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
'The Masked Singer' - finale 2026 (VTM)

Het is zover: de grote finale. De laatste Masked Singers geven nog een allerlaatste keer het beste van zichzelf. Wie zal de speurders en het publiek van hun stoel kunnen blazen en wie zal net voor de eindmeet ontmaskerd worden?

'The Masked Singer', om 20.30 uur op VTM.

