De finale van 'The Masked Singer' barst los met een explosief optreden van Bambi, Eenhoorn en King Krab!
Het nieuwe jaar wordt vanavond ingezet met nog meer vuurwerk. 'The Masked Singer' is toe aan zijn grote apotheose. In de finale is er voor Bambi, Eenhoorn en King Krab geen weg meer terug: hun masker moet en zal sneuvelen.
Drie totaal verschillende karakters geven er samen een lap op en openen de finale met een explosief groepsoptreden op One Night Only. Wie wint The Masked Singer 2025? En vooral: wie zijn Bambi, Eenhoorn en King Krab écht?
'The Masked Singer', vrijdag 2 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM