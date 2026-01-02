De finale van 'The Masked Singer' barst los met een explosief optreden van Bambi, Eenhoorn en King Krab!

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Het nieuwe jaar wordt vanavond ingezet met nog meer vuurwerk. 'The Masked Singer' is toe aan zijn grote apotheose. In de finale is er voor Bambi, Eenhoorn en King Krab geen weg meer terug: hun masker moet en zal sneuvelen.