'Dagelijkse Kost' is terug! Ontdek het eerste weekmenu van dit seizoen

zondag 31 augustus 2025
Vanaf maandag is Jeroen Meus terug op post met een verse portie 'Dagelijkse Kost'. De vaste ingrediënten: elke weekdag een nieuw, eenvoudig recept met seizoensgebonden producten vanuit zijn vertrouwde keuken in Leuven.

Op vrijdagen gaat Jeroen ook weer aan de slag met een suggestie van een kijker. Wil je zelf een verzoek insturen voor Vragen-staat-vrijdag? Dat kan via de app en de website van 'Dagelijkse Kost'.


Het menu van deze week:

Maandag: Macaroni met ham, kaas en prei
Een gegratineerde ovenschotel met ham, kaassaus en prei.

Dinsdag: Gevulde pijlinktvis met rijst en fijne groenten
Pijlinktvis met een vulling van bruine rijst en fijngesneden groenten en een saus met zongedroogde tomaat en peterselie.

Woensdag: Gazpacho caprese van coeur de boeuf-tomaten
Koude tomatensoep van Coeur de Boeuf tomaten met grof gesneden pesto van basilicum en blokjes mozzarella.

Donderdag: Compote van stekelbessen met plattekaasmousse en havermoutcrumble
Een dessert met mousse van plattekaas en vanille, koude compote van stekelbessen en krokante crumble van havermout en bruine suiker.

Vrijdag: Varkenskotelet met lauwe aardappel en verse pickles
Gegrilde Cathem varkenskotelet, salade van lauwe aardappel, bloemkool en boontjes, vinaigrette salée en verse pickles.

'Dagelijkse Kost', vanaf maandag 1 september elke weekdag en op zondag (compilatie) om 18.10 uur op VRT 1.

