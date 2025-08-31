'Dagelijkse Kost' is terug! Ontdek het eerste weekmenu van dit seizoen
Vanaf maandag is Jeroen Meus terug op post met een verse portie 'Dagelijkse Kost'. De vaste ingrediënten: elke weekdag een nieuw, eenvoudig recept met seizoensgebonden producten vanuit zijn vertrouwde keuken in Leuven.
Op vrijdagen gaat Jeroen ook weer aan de slag met een suggestie van een kijker. Wil je zelf een verzoek insturen voor Vragen-staat-vrijdag? Dat kan via de app en de website van 'Dagelijkse Kost'.
Het menu van deze week:
Maandag: Macaroni met ham, kaas en prei
Een gegratineerde ovenschotel met ham, kaassaus en prei.
Dinsdag: Gevulde pijlinktvis met rijst en fijne groenten
Pijlinktvis met een vulling van bruine rijst en fijngesneden groenten en een saus met zongedroogde tomaat en peterselie.
Woensdag: Gazpacho caprese van coeur de boeuf-tomaten
Koude tomatensoep van Coeur de Boeuf tomaten met grof gesneden pesto van basilicum en blokjes mozzarella.
Donderdag: Compote van stekelbessen met plattekaasmousse en havermoutcrumble
Een dessert met mousse van plattekaas en vanille, koude compote van stekelbessen en krokante crumble van havermout en bruine suiker.
Vrijdag: Varkenskotelet met lauwe aardappel en verse pickles
Gegrilde Cathem varkenskotelet, salade van lauwe aardappel, bloemkool en boontjes, vinaigrette salée en verse pickles.
'Dagelijkse Kost', vanaf maandag 1 september elke weekdag en op zondag (compilatie) om 18.10 uur op VRT 1.
DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (BE)volledig dossier
- 'Komen Eten bij Nonkels' start bij Rik Verheye. Zal alles Rik aan Rik liggen?
- TOP start het najaar met een frisse programmering
- 300 burpees en rake klappen: de rekruten krijgen een 'warm' welkom in 'Special Forces'
- 'Dagelijkse Kost' is terug! Ontdek het eerste weekmenu van dit seizoen
- Je favoriete West-Vlaamse politieagente 'Chantal' is terug!
- Tom is terug met 'Reizen Waes' en vinkt negen bestemmingen af van zijn bucketlist
- 'Milo' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
- 'Thuis' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
- Nieuw seizoen van 'Sing Again' confronteert Koen Wauters met gênante archiefbeelden
- Radiopresentatrice Alexandra Potvin maakt overstap van JOE naar Nostalgie