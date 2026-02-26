Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'

In de voorlopig laatste aflevering van​ 'Maison Verhulst' ontvangen Ellen en Gert internationaal topmodel Cesar Casier en zijn partner Conrad Janssens. Ze strijken neer in de villa voor een verblijf vol openhartige gesprekken over hun relatie en hun toekomst.

Hoewel Cesar Casier al jaren de wereld rondreist voor de grootste modemerken, vond hij zijn grootste geluk zes jaar geleden in Saint-Tropez. Daar zag hij voor het eerst de 14 jaar jongere Conrad Janssens, zoon van ex-Miss België Ilse De Meulemeester en ondernemer Glenn Janssens. Geen liefde op het eerste gezicht, maar wel een blijvende indruk. De twee vonden elkaar pas drie jaar later definitief terug. Voor Conrad was die ontmoeting een kantelpunt: 'Ik had er nog niet bij stil gestaan dat ik later een relatie ging hebben met een man. Dat is pas begonnen na onze ontmoeting hier', zegt hij eerlijk.

Terwijl Cesar volop bezig is met zijn eigen modelabel, kiest Conrad voor een ander pad. Als student Handelsingenieur maakt hij zich klaar om in de voetsporen van zijn vader te treden: 'Ik wil mij bewijzen in de zakenwereld.'

Cesar spreekt open over de vrijheid die hij nodig heeft binnen een relatie en geeft toe dat hij misschien niet helemaal achter het concept van de eeuwige, vaste relatie staat. Conrad blikt terug op een zware periode uit zijn jeugd, de ziekte van zijn mama. Hij deelt zijn persoonlijk verhaal over hoe de hele familie al afscheid van haar had genomen: 'Iedereen had afscheid genomen aan haar sterfbed.'

