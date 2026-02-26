Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
In de voorlopig laatste aflevering van 'Maison Verhulst' ontvangen Ellen en Gert internationaal topmodel Cesar Casier en zijn partner Conrad Janssens. Ze strijken neer in de villa voor een verblijf vol openhartige gesprekken over hun relatie en hun toekomst.
Hoewel Cesar Casier al jaren de wereld rondreist voor de grootste modemerken, vond hij zijn grootste geluk zes jaar geleden in Saint-Tropez. Daar zag hij voor het eerst de 14 jaar jongere Conrad Janssens, zoon van ex-Miss België Ilse De Meulemeester en ondernemer Glenn Janssens. Geen liefde op het eerste gezicht, maar wel een blijvende indruk. De twee vonden elkaar pas drie jaar later definitief terug. Voor Conrad was die ontmoeting een kantelpunt: 'Ik had er nog niet bij stil gestaan dat ik later een relatie ging hebben met een man. Dat is pas begonnen na onze ontmoeting hier', zegt hij eerlijk.
Terwijl Cesar volop bezig is met zijn eigen modelabel, kiest Conrad voor een ander pad. Als student Handelsingenieur maakt hij zich klaar om in de voetsporen van zijn vader te treden: 'Ik wil mij bewijzen in de zakenwereld.'
Cesar spreekt open over de vrijheid die hij nodig heeft binnen een relatie en geeft toe dat hij misschien niet helemaal achter het concept van de eeuwige, vaste relatie staat. Conrad blikt terug op een zware periode uit zijn jeugd, de ziekte van zijn mama. Hij deelt zijn persoonlijk verhaal over hoe de hele familie al afscheid van haar had genomen: 'Iedereen had afscheid genomen aan haar sterfbed.'
'Maison Verhulst', donderdag 26 februari om 21.15 uur op Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Dedsit
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'De Warmste Week 2026' trekt naar Mechelen: De Nekker als warm kloppend hart
- 'IFTAR around the world': een serie van Hassnae Bouazza op NPO 2
- Alle MotoGP-races ook in 2026 exclusief op Ziggo Sport
- Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Grave (Land van Cuijk)
- Dit zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen van 'De Verraders'
- Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
- FilmBox zendt César Awards uit in Nederland
- Donderdag in 'Zembla': Gas in de gevel
- 'Dees is gênant!’: de Goorissen wagen zich aan de doedelzak in Edinburgh
- Donderdag in 'Meldpunt Actueel Debat': stemmen voor meer veiligheid in gemeente
- 'De Twintigers' van Klara zijn terug! Dit jong talent kleurt de toekomst van klassieke muziek, jazz en global
- Genomineerden Qmusic Top 40 Awards bekend
- JOE lanceert spannend radiospel 'Coen & Sander: Verstopt!'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Cafe Bistro Rijnbar
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
Kijktip van de dag
Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.