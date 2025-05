Cartoonito pakt uit met nieuwe afleveringen van 'Tom & Jerry', 'Lamput' en 'Grizzy en de Lemmings'

'Grizzy en de Lemmings' is een hilarische animatieserie waarin een beer en een stel ondeugende lemmings elkaar voortdurend proberen te slim af te zijn.

Hun eindeloze strijd leidt tot razendsnelle humor en compleet gestoorde situaties.

Vanaf maandag 16 juni elke dag om 17.55 uur te zien op Cartoonito, en ook te streamen via HBO Max!

'Grizzy en de Lemmings'

Vanaf 16 juni

'Lamput'

Vanaf 30 juni

'Lamput' is een gek, oranje wezentje dat ontsnapt is uit een gesticht. Twee dokters doen er alles aan om hem te vangen, maar dat lukt nooit. Lamput is een meester in vermommingen en ontsnapt telkens weer.

Kijk vanaf maandag 30 juni elke dag om 16.30 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Lamput', op Cartoonito en te streamen via HBO Max!

'Wij houden van Tom & Jerry'

Vanaf 2 juni

Wij houden van Tom en Jerry brengt de iconische kat-en-muis-achtervolging terug, met frisse animatie en gloednieuwe, grappige avonturen. Tom probeert nog altijd wanhopig Jerry te vangen, met als resultaat de vertrouwde chaos en hilariteit!

Kijk van maandag 2 juni tot en met 15 juni, elke dag van 16.00 tot 17.25 uur naar 'Wij houden van Tom en Jerry' op Cartoonito, en te streamen via HBO Max!