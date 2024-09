Boom laat zijn echte stem horen in 'The Masked Singer'

Vanavond barst de Mystery Madness helemaal los in 'The Masked Singer'. De eerste zes figuren trappen het vierde seizoen met héél veel goesting af: Giraf, Mister Withlove, Medusa, Tik & Tok, Zeeduivel en Boom.

Die laatste gaat een muzikaal duel aan tegen Zeeduivel en brengt Relax van Frankie Goes To Hollywood. Boom laat daarbij voor de allereerste keer zijn echte stem horen. “Het is echt een vrouw”, merkt speurder Ruth Beeckmans meteen op. Wie is Boom echt?







Bekijk de preview hier: