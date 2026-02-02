21-jarige voetballer riskeert schorsing van drie jaar in 'De Rechtbank'

Voor het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen moet een 21-jarige voetballer zich verantwoorden na een uit de hand gelopen voetbalmatch. Hij kreeg rood nadat hij de scheidsrechter beledigde en daarbovenop gooide hij uit frustratie een bal richting hem.

De scheidsrechter kreeg de bal tegen zijn slaap, waardoor het zwart werd voor zijn ogen en hij even moest gaan liggen om te bekomen. De speler riskeert drie jaar schorsing. Zelf vindt hij dat wel érg streng voor iemand van zijn leeftijd en benadrukt hij dat hij nooit de intentie had om de scheidsrechter te raken. Het disciplinair comité buigt zich over de zaak.

In de Politierechtbank van Dendermonde krijgt rechter Nicholas De Nil een man over de vloer die weigert zich neer te leggen bij zijn eerdere veroordeling. De man weigerde bij een politiecontrole zowel een adem- als speekseltest, reed te snel én had geen geldig rijbewijs, verzekerings- of inschrijvingsbewijs bij zich. Hij kreeg zes maanden cel met uitstel, een boete van 4.000 euro, een rijverbod van twee jaar en moet de vier herstelexamens afleggen. In de tussentijd pleegde hij al nieuwe feiten, en toch gaat hij in beroep.

In het Gentse gerechtsgebouw opent rechter Annemie Serlippens de zitting van de Hersteltrajectkamer. Voor haar staat een man die vervolgd wordt voor bezit en verkoop van cannabis en XTC, en voor weerspannigheid tegen de politie. Na meerdere zittingen en een moeizaam gesprek met zijn justitieassistent stelt de rechtbank zich vragen bij zijn motivatie om het traject verder te zetten.

De Correctionele Rechtbank van Dendermonde buigt zich over de zaak van een poetshulp die betrapt werd op diefstal van kledij, een fles porto en lippenstift. De vrouw was onder invloed van alcohol tijdens de feiten. De rechtbank vraagt bijkomend bloedonderzoek, attesten van psychologische begeleiding en bewijs van werk voor ze een uitspraak kunnen doen.

