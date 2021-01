Zijn 'Prince Charming' Marvin en Marnix nog bij elkaar?

Een aantal weken geleden begon 'Prince Charming', Marvin, aan zijn zoektocht naar ware liefde. Twaalf vrijgezellen woonden samen in het prachtige palazzo waar ze een gooi deden naar het hart van 'Prince Charming'.

Inmiddels is de finale geweest en is het Marnix gelukt om het hart van de prins te veroveren. Maar hoe is het nu tussen de twee? Hebben ze hun liefdesleven in Nederland weten voort te zetten? En hoe is het met de rest van de mannen? Is er onderling wellicht wat op gaan bloeien?

In de laatste aflevering van 'Prince Charming' was te zien dat Marnix het hart van de prins wist te veroveren. Het is inmiddels al een aantal weken na de opnames en de grote vraag is natuurlijk of de twee nog samen zijn. In 'Prince Charming De Reünie' blikt presentator Rick Brandsteder samen met de twaalf mannen terug op hun avontuur in Sicillië.

'Prince Charming De Reünie', woensdag 27 januari bij Videoland.