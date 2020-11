Wie verovert het hart van 'Prince Charming' in nieuwe datingshow bij Videoland?

Foto: Videoland - © RTL 2020

Tien single mannen in een palazzo op SiciliŽ proberen het hart te veroveren van een ware prins op het witte paard tijdens de nieuwe datingshow bij Videoland: 'Prince Charming'.

Liefde en romantiek voeren de boventoon. Eén voor één vallen de mannen af in deze zoektocht naar liefde. Lukt het 'Prince Charming' om zijn droomman te vinden? 'Prince Charming' is vanaf woensdag 16 december exclusief te zien bij Videoland.

De 'Prince Charming' om wie het allemaal draait, is de 29-jarige Marvin, woonachtig in Tegelen. Voor velen een droomman. Zijn vrije tijd brengt hij het liefst door met zijn vrienden, ook is hij regelmatig te vinden in de sportschool. Zijn grote passie is paardrijden. Hierin ervaart hij de ultieme vrijheid, kan hij echt zichzelf zijn en krijgt hij rust naast zijn werk bij een internationale farmaceutische groothandel. Een zorgzame, goed verzorgde man die zijn leven al goed op de rit heeft, maar nog één ding mist: iemand om zijn leven mee te delen.

Marvin over zijn zoektocht in 'Prince Charming': 'Dat ik 'Prince Charming' mag zijn, vind ik echt een eer en ik hoop oprecht dat de ware man er voor mij tussen zit. Ik heb meerdere langere, maar ook lastige relaties gehad. Hierdoor heb ik geleerd waar ik naar op zoek ben, maar vooral ook wat ik niet zoek in een relatie. Juist omdat ik dit nu heel duidelijk voor ogen heb, sta ik nu open voor iemand die mij kan bieden wat ik nodig heb. De perfecte man is voor mij iemand die loyaal is, betrouwbaar, zelfverzekerd, maar het oog wil natuurlijk ook wat. Ik ben klaar voor de liefde en hoop mijn prins op het witte paard te vinden.'

De tien vrijgezellen wonen met elkaar samen in een prachtige palazzo, waar ze er alles aan doen om 'Prince Charming' beter te leren kennen. Maar valt hun oog alleen op 'Prince Charming' of bloeit er ook liefde op binnen de groep? Elke aflevering gaat 'Prince Charming' op groeps-en solodates met de man(nen) op wie zijn oog is gevallen. Aan het eind van elke aflevering stuurt hij minimaal één man met wie hij het minste een klik heeft naar huis tijdens de 'stropdassenceremonie'. Aan de vrijgezellen dus de taak om zich van hun beste kant te laten zien en hopelijk een intieme en romantische relatie met 'Prince Charming' op te bouwen. In de zinderende finale kiest 'Prince Charming' de liefde van zijn leven uit de overgebleven mannen. Wie gaat er met 'Prince Charming' mee naar huis?

Welke mannen het hart proberen te veroveren van 'Prince Charming' wordt binnenkort bekendgemaakt.

'Finding Prince Charming' is een format van ViacomCBS International Studios en kent al seizoenen in Amerika en Duitsland. 'Prince Charming', in Nederland geproduceerd door ITV Studios, start vanaf woensdag 16 december met een dubbele aflevering en is daarna wekelijks op woensdag exclusief te zien bij Videoland.