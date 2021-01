Wie van de drie overgebleven heren weet het hart van 'Prince Charming' te veroveren?

Foto: Videoland - © RTL 2021

Een aantal weken geleden begon 'Prince Charming', Marvin, aan zijn zoektocht naar ware liefde. Twaalf vrijgezellen woonden samen in het prachtige palazzo waar ze een gooi deden naar het hart van Prince Charming.

Inmiddels nadert de zoektocht naar ware liefde het hoogtepunt en zullen de drie overgebleven heren, Ferdi, Rick en Marnix, er alles aan doen om de finale strik in ontvangst te nemen. Wie van de drie overgebleven heren weet het hart van de prins te veroveren?

In de laatste aflevering ontwaken de heren in Il Palazzo, en hebben ze een moment om met het thuisfront te bellen over hun avonturen tot nu toe. Om te kijken of de overgebleven mannen er écht klaar voor zijn, neemt Marvin ze mee naar een prachtige waterval waar ze letterlijk en figuurlijk worden getest op koudwatervrees. 's Avonds gaan de mannen videobellen met drie dames die voor Marvin veel betekenen: zijn moeder en zijn twee beste vriendinnen. De volgende dag zal nog één man Il Palazzo verlaten. Met de overgebleven twee gaat Marvin op een ultieme date, waarna de laatste ceremonie zal volgen.

Kijk de finale aflevering van 'Prince Charming' vanaf morgen bij Videoland. Volgende week woensdag blikken 'Prince Charming' en alle twaalf de mannen samen met presentator Rick Brandsteder terug op hun avontuur in Sicilië. Hoe gaat het nu met de mannen en hun liefdesleven?

Finale 'Prince Charming', woensdag 20 januari bij Videoland.

Reünie 'Prince Charming', woensdag 27 januari bij Videoland.



Lees ook: