Wat zie je in juli bij Videoland?

Sportliefhebbers opgelet! Van de kleedkamer tot de bestuurskamer; geen deur blijft gesloten bij FC Utrecht. Ook Churandy Martina staat in the picture en laat het verhaal zien achter de beroemdste glimlach van Nederland.

Voor de realityliefhebbers staan 'Like Me, I’m Famous!', een nieuw seizoen van 'The Hills: New Beginnings' én 'Love Island UK' seizoen zeven op de planning. Ben je meer in de stemming voor een filmavondje? Zet dan je gedachten op nul met de Nederlandse film 'Onze Jongens in Miami' of kijk naar de spannende thriller 'Vals'. Meer op zoek naar actie en avontuur, dan staat het derde seizoen van 'S.W.A.T.' voor je klaar.

'Nurses' S1

'Nurses' volgt vijf jonge verpleegkundigen die aan het begin hun carrière staan. Verpleegkundigen Ashley, Grace, Keon, Nazneen en Wolf beginnen met werken op de Eerste Hulp van het St. Mary's-ziekenhuis in Toronto, Canada. De vijf jonge verplegers wijden hun leven aan het helpen van anderen. Maar ondertussen zijn ze ook druk bezig om zichzelf te helpen.

'Nurses' S1 is vanaf 3 juli in één keer te zien bij Videoland.

'S.W.A.T.' S3

Als de politie in Los Angeles hulp nodig heeft, komt het S.W.A.T.-team van Daniel 'Hondo' Harrelson in actie. De voormalig marinier is loyaal aan zijn collega's in het blauw, maar ook aan 'de straat' en pleit voor wederzijds respect. De goedgetrainde leden uit Hondo’s team nemen dagelijks risico's om levens te redden en misdaden op te lossen. In seizoen 3 voegt luitenant Piper Lynch zich toe aan het team. Haar hulp is hard nodig wanneer er een terrorist toeslaat met meerdere bomaanslagen. Met onder anderen Shemar Moore en Lina Esco.

'S.W.A.T.' S3 is vanaf 3 juli in één keer te zien bij Videoland.

'Woezel & Pip: De Vriendjesclub' S3

In Videoland Original 'Woezel & Pip: De Vriendjesclub' draait om het samen leren en ontdekken van thema’s die ook een rol spelen in het dagelijks leven van de allerkleinsten. Of het nu gaat om het leren tellen, het ontdekken van nieuwe dieren, gerechten of muziek; Woezel & Pip, Buurpoes, Charlie, Tante Perenboom, de Wijze Varen en Molletje nemen de allerkleinsten elke aflevering mee op ontdekkingsreis. Vanuit hun omgetoverde televisiestudio videobellen ze met vriendjes uit het hele land en schakelen ze met hun live reporters op locatie bij de kindjes thuis. Dat resulteert in speelse, dynamische afleveringen waar kindjes niet alleen wijzer, maar ook blijer van worden.

'Woezel en Pip: De Vriendjesclub' S3 is vanaf 9 juli in één keer te zien bij Videoland.

'Onze Jongens in Miami'

Wanneer Jorrit weer single is vertrekt hij samen met zijn beste vriend Bas naar Miami om een stripclub te openen. Ze huren een pand dat gunstig ligt, maar een enorme bouwval is. Samen met hun vrienden gaan ze aan de slag met het verbouwen van de stripclub. Jorrit en Bas ontmoeten ondertussen Lola en Angie, twee Nederlandse vrouwen die in Miami wonen. Terwijl ze hard aan de stripclub werken om hun stevige concurrentie uit te schakelen, komt de liefde om de hoek kijken. Met onder anderen Jim Bakkum en Juvat Westendorp in de hoofdrol.

'Onze Jongens in Miami' is vanaf 10 juli te zien bij Videoland.

'Like Me, I’m Famous!'

Tien bekende influencers, die leven bij de gratie van likes van hun soms honderdduizenden volgers, worden op de proef gesteld in een levensecht eliminatiespel waarin ze géén likes ontvangen of zelfs dislikes van hun collega influencers te verwerken krijgen. Ze starten met een vast aantal uit te delen likes op zak, maar kunnen in de dagelijkse challenges ook dislikes vergaren, wat de groepsverhoudingen flink in de war kan schoppen. Wie tijdens de Like Me ceremonie het laagste saldo likes, moet het kasteel verlaten en maakt geen kans meer op de hoofdprijs: een eigen Videoland pilot.

'Like Me, I’m Famous!' is vanaf 14 juli wekelijks te zien bij Videoland. We starten met een dubbele aflevering.

'The Hills: New Beginnings' S2

Hollywood's meest iconische vriendengroep komt na een jaar in lockdown weer samen om verloren tijd in te halen in 'The Hills: New Beginnings' seizoen 2. Het is een moeilijk jaar geweest voor iedereen en dit seizoen zien we dan ook hoe de vrienden op de proef worden gesteld als nooit tevoren. Waar sommigen worstelen met financiële problemen vanwege de wereldwijde pandemie, moeten anderen lastige relaties doorstaan en worstelen ze met hun mentale en fysieke gezondheid. 'The Hills' zou 'The Hills' niet zijn als er geen onverwachte verrassingen plaatsvinden, dus houd je ogen open voor romantische perikelen, zwangerschappen en echtscheidingen…

'The Hills: New Beginnings' S2 is vanaf 19 juli wekelijks te zien bij Videoland.

Documentaire over FC Utrecht

FC Utrecht bestaat 50 jaar en heeft het afgelopen jaar de deuren geopend. In deze zesdelige serie wordt FC Utrecht van binnenuit gevolgd, waardoor hoogte- en dieptepunten vanuit het perspectief vanuit de club, spelers en trainer zichtbaar gemaakt worden voor de kijker. Met unieke beelden vanuit de kleedkamer en vanaf het trainingscomplex weet iedereen precies wat speelt gedurende dit seizoen, dat vol ambities begon. Spelers, staf, de directie en de markante eigenaar van de club, Frans van Seumeren, geven een bijzondere inkijk in de club en haar ambities. De camera van Videoland staat overal bovenop.

'FC Utrecht' is vanaf 20 juli te zien bij Videoland.

'Love Island UK' S7

Brits realitydatingprogramma waarin sexy, jonge singles worden gevolgd tijdens hun verblijf in een luxe villa op het Spaanse eiland Mallorca. De singles moeten koppels vormen om in de prachtige villa te mogen blijven.

'Love Island UK' S7 is vanaf 21 juli dagelijks te zien bij Videoland.

Documentaire over Churandy Martina

Deze documentaire over Churandy Martina toont het verhaal achter misschien wel de beroemdste glimlach van Nederland. We volgen topatleet Churandy Martina in de aanloop naar zijn vijfde en laatste Olympische Spelen en ook de andere kant van de medaille van het leven van een topsporter komt aan bod. Hoe vergaat het de 36-jarige Churandy in Nederland, ver weg van zijn gezin en familie die op Curaçao wonen en die hij al jaren moet missen?

De documentaire over Churandy Martina is vanaf 23 juli te zien bij Videoland.

'Strike a Pose'

In 1990 banen zeven jonge dansers zich een weg naar de roem van Hollywood. De dansers, waarvan zes homo's en één hetero, zijn gecast voor Madonna’s spraakmakende Blond Ambition Tour. De documentaire 'Truth or Dare – In bed with Madonna' (1991) geeft ons een kijkje in de wereld van deze dansers die inmiddels uitgegroeid zijn tot iconen van de seksuele vrijheid. Nu, decennia later, vertellen de dansers hun verhaal en over wat het betekent om jezelf te durven zijn in een wereld waar acceptatie van homoseksualiteit nog niet zo vanzelfsprekend is.

'Strike a Pose' is vanaf 24 juli te zien bij Videoland.

'Vals'

Voordat hun eindexamens beginnen willen vier vriendinnen nog een keer samen op vakantie. Ze besluiten een meidenweekend te houden in een huisje in de Ardennen, midden in het bos. Door heftige sneeuwval kunnen ze niemand bereiken, er is geen telefoonbereik en ook de stroom valt plotseling uit. De vriendinnen proberen er het beste van te maken en besluiten drie jongens uit te nodigen voor een feestje. Door deze jongens lopen de spanningen tussen de vrienden hoog op en hun vriendschap komt nog meer onder druk te staan door de geheimen die ze voor elkaar verbergen. Naar het boek van Mel Wallis de Vries. Met onder anderen Abbey Hoes en Holly Mae Brood in de hoofdrol.

'Vals' is vanaf 25 juli te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland:

'De Bachelor'

Op een droomlocatie in het idyllische Kroatië doen twintig vrijgezelle vrouwen een gooi naar het hart van 'Bachelor' Tony Junior. Na een roerig liefdesleven is hij helemaal klaar voor de volgende stap: de liefde van zijn leven vinden. Ook dit seizoen vinden de meest romantische en spannende dates plaats in Tony’s zoektocht naar ware liefde. De iconische rozenceremonie speelt daarin een belangrijke rol. Met presentator Rick Brandsteder aan zijn zijde, bepaalt Tony elke week wie een roos ontvangt en voor wie het romantische avontuur helaas eindigt. Met wie leeft hij nog lang en gelukkig?

'De Bachelor' is vanaf donderdag 24 juni wekelijks te zien bij Videoland. We starten met een dubbele aflevering.

'Why Women Kill' S2

We volgen drie vrouwen die een gescheiden leven leiden, maar toch ergens met elkaar verbonden zijn. Ze onderzoeken wat het in hun wereld betekent om mooi te zijn, ze komen achter de geheimen van bepaalde mensen en laten zien wat het effect is van over het hoofd gezien worden door de samenleving. Ze laten zien hoeveel moeite een vrouw zal doen om er écht bij te horen. Seizoen twee heeft een gloednieuwe cast met onder anderen Allison Tolman, Nick Frost, Virginia Williams en Jessica Philips in de hoofdrol.

'Why Women Kill' S2 is vanaf maandag 28 juni wekelijks te zien bij Videoland. Seizoen 1 is ook al volledig te zien bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

'Follow de SOA'

Wanneer een SOA zich als een lopend vuurtje door haar jaarlaag verspreidt, en zo bij de vers ontmaagde 18-jarige Esmée (Damaris de Jong) terechtkomt, móet ze weten waar deze vandaan komt. Ze begint aan een grondig onderzoek om de SOA in kaart te brengen, maar raakt al snel verstrikt in de spannende en uiteenlopende sekslevens van haar klasgenoten. Wat begint als een onschuldige onderzoeksvraag van een wiskunde-nerd, wordt een obsessieve zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen tussen lust, seks en liefde bij anderen, maar vooral bij haarzelf. Er bestaat blijkbaar geen enkele wiskundige formule over hoe je om moet gaan met al die crazy hormonen in je lijf.

'Like Monica' S2

Vlogster, onderneemster, presentatrice en actrice Monica Geuze zit in de volgende fase van haar leven. Zakelijk timmert ze aan de weg, haar bedrijf groeit snel en privé zet ze een bijzondere en spannende stap. Monica en haar vriend Robbert gaan samenwonen in hun nieuwe koopwoning in Amsterdam.

'Like Monica' S2 is elke woensdag te zien bij Videoland.

'The Bold Type' S5

Jane, Kat en Sutton, drie beste vriendinnen, werken voor het wereldwijde vrouwenmagazine Scarlet. In het laatste seizoen zien we hoe Richard en Sutton zichzelf eerst moeten ontdekken om erachter te komen of de liefde tussen hen definitief over is. Jane blijft leren hoe het is om een bedrijf te runnen. Ze komt erachter dat het belangrijk is haar privé- en werkleven gescheiden te houden. Lukt het haar om de baas te blijven van Scarlet? En over Kat, zal zij de wereld veroveren met haar ongelofelijke presentatie talent? Naast de drie leading ladies is ook Nikohl Boosheri (Adena) weer te zien in dit seizoen.

'The Bold Type' S5 is elke vrijdag te zien bij Videoland. De eerste vier seizoenen zijn al te bingen bij Videoland.

Deze titels verdwijnen binnenkort van Videoland, mis ze niet:

'Grey's Anatomy' S1 t/m 16

Meredith Grey en haar collega's zijn co-assistenten in Seattle Grace Hospital, binnen een van de zwaarste chirurgische opleidingsprogramma's in de VS, waar de praktijkopleiding een zaak van leven of dood kan zijn. 'Grey's Anatomy' laat zien dat geneeskunde noch relaties zwart-wit zijn. Het echte leven bestaat uit grijstinten. 'Grey's Anatomy' S1 t/m 16 is nog te zien tot 3 juli 2021.

'Gone Girl'

Op de dag dat ze vijf jaar samen zijn geeft Nick Dunne zijn charmante vrouw, Amy, als vermist op. Wanneer de plotselinge verdwijning van zijn vrouw ongelofelijk veel aandacht van de media krijgt, wijzen alle bewijzen naar Nick zelf. Iedereen begint zich hetzelfde af te vragen: Heeft Nick Dunne zijn eigen vrouw vermoord? 'Gone Girl' is nog te zien tot 30 juli 2021.