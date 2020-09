'Vliegende Hollanders' met o.a. Fedja van Huêt en Daan Schuurmans nieuw bij AVROTROS

Foto: AVROTROS - © Mark van Aller 2020

Anthony Fokker en Albert Plesman, twee luchtvaartpioniers die aan de wieg staan van de burgerluchtvaart begin 20e eeuw.

Twee mannen met dezelfde bevlogenheid en passie voor het vliegen, maar die niet méér van elkaar kunnen verschillen. Plesman, oprichter van de KLM, is van eenvoudige komaf, fysiek imposant, rechtdoorzee en een echte familieman die zijn leven lang getrouwd is met Suze.

Fokker, beroemd piloot en vliegtuigbouwer, komt uit een rijke familie, is klein van postuur, een beruchte womanizer die het niet zo nauw neemt met de regels en meerdere relaties ziet stuklopen. Toch kunnen ze niet om elkaar heen. Plesman heeft vliegtuigen nodig om de noodlijdende KLM te redden en Fokker heeft een grote klant nodig om zijn vliegtuigen aan te verkopen.

Ondanks hun strijd, weten ze samen erin te slagen om Nederland tijdens het interbellum tot een belangrijke speler te maken op het wereldtoneel van de luchtvaart. De nieuwe, achtdelige epische dramaserie 'Vliegende Hollanders' met onder anderen Daan Schuurmans, Fedja van Huêt, Bram Suijker en Steef de Bot is vanaf zondag 18 oktober te zien bij AVROTROS op NPO 1.

We leren de mannen kennen in 1919, de Eerste Wereldoorlog is net voorbij en Plesman heeft een ideaal: nooit meer oorlog. Daar moet de burgerluchtvaart voor gaan zorgen. Op de door hem georganiseerde Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) ontmoet Plesman de vliegtuigbouwer Fokker. Hoewel er ook momenten zijn van wederzijds respect en gedeeld succes, vormt de constante strijd tussen deze twee mannen de verbindende factor van de komende twintig jaar. Een strijd die wordt uitgevochten in meerdere landen, tijdens spannende, historische luchtraces, met aan beide kanten van de strijd een reeks aan personages waaronder de vrouwen in het leven van Plesman en Fokker die allen op hun eigen manier moeten omgaan met de allesoverheersende vlieg passie van hun echtgenoten.

In de vete met Fokker delft Plesman in eerste instantie voornamelijk het onderspit, maar gaandeweg slaat dat steeds meer om. Tegen het einde van de dertiger jaren is Plesman namelijk deel van het establishment geworden want de burgerluchtvaart die zo onzeker begon, is dan nog amper weg te denken. Terwijl Fokker juist heeft ervaren dat zijn naam steeds minder waard is omdat hij koppig weigert technologisch te vernieuwen. Deze wederzijdse karakterontwikkeling brengt de mannen aan de vooravond van een nieuwe oorlog weer tot elkaar met als grote vraag: kunnen ze samenwerken om de oorlog stoppen, zodat het allemaal niet voor niets was?

De serie beslaat een periode van twintig jaar waarin dezelfde karakters door verschillende acteurs worden gespeeld. Zo vertolken in de eerste vier afleveringen Steef de Bot en Bram Suijker de heren Plesman en Fokker en in andere vier afleveringen Daan Schuurmans en Fedja van Huêt.

Cast en Crew

Albert Plesman : Steef de Bot & Daan Schuurmans

Anthony Fokker: Bram Suijker & Fedja van Huêt

Suze Plesman: Sanne Samina Hanssen & Anniek Pheifer

Verder zijn er rollen weggelegd voor Leny Breederveld, Victor Löw, Xander van Vledder en Rosa van Leeuwen.

'Vliegende Hollanders' is geschreven door schrijverscollectief Winchester McFly onder leiding van Thomas van der Ree. De regie is in handen van Joram Lürsen. De achtdelige serie is geproduceerd door Topkapi Films in samenwerking met AVROTROS.

De serie is voorzien van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden.

'Vliegende Hollanders' is vanaf zondag 18 oktober om 21.20 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. De serie is vanaf 10 oktober al in z'n geheel te zien op NPO Plus.