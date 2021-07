Videoland volgt Churandy Martina in aanloop naar zijn vijfde en laatste Olympische Spelen

Wat is het verhaal van de beroemdste glimlach van Nederland? Dat zien we in de Videoland documentaire 'CHURANDY - De Eindsprint'. Op weg naar de uitgestelde Spelen van Tokio zien we dat de beste Nederlandse en Antilliaanse sprinter aller tijden zichzelf tot het uiterste drijft voor Olympische kwalificatie op 'zijn' 200 meter.