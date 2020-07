Videoland Original 'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden' gemaakt met inzet innovatieve video LED techniek

Foto: Videoland - © RTL 2020

Voor de productie van Videoland Original comedyserie 'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden', nu te zien bij Videoland, heeft producent Kaap Holland Series voor het eerst op deze schaalgrootte in Nederland gebruik gemaakt van virtual production techniek.

Middels een high ress 16 x 5 meter LED-scherm, is op de filmset van 'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden' een dynamische achtergrond gerealiseerd, en real-time een brandende, chaotische beleving gecreëerd. Een techniek die bij internationale producties zoals 'The Mandalorian' en 'Nightflyers' al enige tijd omarmd wordt. Inzet op deze schaal is in Nederland voor de film- en televisie-industrie echter nieuw en baanbrekend.

De vernieuwende aanpak in deze visuele technologie komt voort uit een samenwerking tussen producent Kaap Holland Series, regisseur Flip van der Kuil, director of photography Joris Kerbosch, Storm Post Production, Faber AV en De Grot. Met inzet van LED schermen van Faber AV creëerde Storm op voorhand in Houdini een apocalyptische 3D wereld die als decor dient voor de serie. 'De nadruk wordt nu gelegd op pre- en on-set productie in plaats van post-productie', voegt Joris van Seggelen toe. 'Door Virtual Production is het nu mogelijk om te filmen en naar wens van de regisseur en DOP op de set real-time aanpassingen te doen.'

Nils Pauwels van Faber: 'Door LED schermen te gebruiken in plaats van traditionele chromakey technieken creëren we een fotorealistische achtergrond die direct het resultaat laat zien. De fysieke en digitale wereld versterken elkaar door real-time interactie op set.'

'De gedachte, dat live op de set een volledige beleving van de apocalyps zou zijn, was zeer aanstekelijk om de complexe uitdaging aan te gaan en dit daadwerkelijk te realiseren. Toen we op draaidag één met cast en crew op de set stonden, in onze eigen gecreëerde wereld was dat een enorm kippenvel moment', aldus gedelegeerd producent Sarina von Reth van Kaap Holland Series.

'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden'

De wereld staat in brand, maar dat weerhoudt Barrie Barista (Henry van Loon) er niet van om er alles aan te doen om zijn koffiebar overeind te houden. Barrie is ervan overtuigd dat een goede kop koffie elke situatie kan verbeteren, maar Barries klanten hebben hun prioriteiten tijdens de apocalyps totaal verkeerd liggen, waardoor zijn goede bedoelingen en optimisme faliekant mislukken. De topcast van de absurde serie bestaat naast Henry van Loon uit Theo Maassen, Elise Schaap, Yannick van de Velde, Tom van Kalmthout, Ilse Warringa, Gijs Naber, Sezgin Güleç, Steef Cuijpers, Mert Ugurdiken, Loes Schnepper, Pieter Bouwman, Ruben van der Meer, Susan Radder, Jelka van Houten en Huub Smit.

De zesdelige comedyserie 'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden' is nu te zien bij Videoland.