Valerio Zeno duikt voor Videoland in wereld van van streetart, designers en collectors

Vanaf zaterdag 5 september is bij Videoland de nieuwe titel: 'Out of The Box' te zien. In deze serie geeft Valerio Zeno een uniek inkijkje in de wereld van street art.

Hij gaat langs bij designers van sneakers, collectors van KAWS en bij influencers die inmiddels zelf ontwerpers zijn geworden.

In deze Videoland serie gaat Valerio Zeno langs bij verschillende gasten die er alles aan doen om die o zo gewilde sneaker te bemachtigen: van de eigenaar van de grootste tweedehands sneakerwinkel in Europa, waar hij een aantal zeer exclusieve paren te zien krijgt tot een chefkok die een zeer imposante collectie laat zien en zelfs gerechten maakt die geïnspireerd zijn door zijn sneakers. Valerio gaat met ze in gesprek over creativiteit, de laatste trends en de bijzondere collecties. Ook spreekt hij twee powervrouwen hoe het is om in deze industrie te werken.

Valerio bezoekt onder andere Bizzey die zijn kledingkast met designeritems laat zien; chef-kok Jaimie van Heijde vertelt over zijn sneakerverzameling; Sanne en Careaux laten hun zelfontworpen sneakers zien; Veras Fawaz vertelt over zijn bijzondere collectie en Frank van Outshole geeft een rondleiding door Europa's grootste tweedehands sneakerswinkel. Verder gaat Valerio nog langs bij Sam en Babette waar hij een workshop 'sneaker customizen' krijgt.

'Out of The Box' wordt geproduceerd door Nixmedia en is vanaf zaterdag 5 september exclusief te zien bij Videoland.