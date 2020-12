Twee nieuwe mannen arriveren bij 'il palazzo' in datingshow 'Prince Charming'

Foto: Videoland - © RTL 2020

Vanaf vandaag is de nieuwe datingshow 'Prince Charming' te zien bij Videoland en direct met een dubbele aflevering. De tien mannen worden verrast met het nieuws dat er nóg twee mannen bij 'il palazzo' arriveren: Tim en Tommy.

Na een wat onhandige kennismaking met de groep, komt ook Prince Charming Marvin aan die de nieuwelingen apart neemt om ze beter te leren kennen. Daarna kondigt de prins aan dat iedereen zich klaar kan gaan maken voor een stranddag. Na de groepsactiviteit, wijst Marvin twee mannen aan die met hem op date mogen. 's Avonds volgt de eerste ceremonie en zullen de twee vrijgezellen waarmee Marvin het minst een klik ervaart, afvallen. Kijk nu de eerste twee afleveringen van 'Prince Charming' bij Videoland.

Tommy

Leeftijd: 33 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: PR manager

Social: @tommybaljet

Op het eerste gezicht een bad boy, maar niets is minder waar: Tommy is een lieve en betrouwbare jongen. Hij vindt vooral dat je het leven niet te serieus moet nemen, maar laat in zijn toewijding naar vrienden en familie zien dat er wel degelijk zaken zijn waar hij enorm veel waarde aan hecht. Hij is een succesvolle gast en houdt van mensen die het zelf ook goed voor elkaar hebben. Hij is op zoek naar een stabiele relatie.

Tim

Leeftijd: 30 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Personal trainer/bloemist

Social: @timswagemakers

Tim is een veelzijdige jongen, fotografeert graag, werkt als personal trainer en maakt boeketten van kunstbloemen. Ook heeft hij net als Prince Charming paard gereden. Hij is geen makkelijke type, hij weet wat hij wil en wat hij zoekt in iemand. Hij is op zoek naar ware liefde en wil graag met iemand iets serieus opbouwen. Misschien is dit wel Prince Charming?

Prince Charming, in Nederland geproduceerd door ITV Studios, is vanaf vandaag 16 december met een dubbele aflevering gestart en is daarna wekelijks op woensdag exclusief te zien bij Videoland.