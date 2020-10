'Team Gullit' gaat op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent van Nederland

Juichende mensen, schitterende prijzen, vele followers en honderdduizenden viewers. Dit gaat niet over de wekelijkse taferelen die helden als Messi of Cristiano Ronaldo meemaken, maar over de wekelijkse setting voor e-sporters.

E-sport is groot en de professionele e-sporters zijn de rocksterren van vandaag de dag. De voetbalgame FIFA is het best verkochte spel in Europa en telt in Nederland alleen al ruim 1,5 miljoen spelers. Daarom gaan Videoland en 'Team Gullit', het e-sports team van Ruud Gullit, op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent van Nederland. Wie heeft altijd al gedroomd van een carrière als professionele e-sporter en verovert die ene plek in 'Team Gullit'? Dat is te zien in de allereerste talentenjacht voor e-sporters: 'The Next E-Talent: Team Gullit'.

De zoektocht start nu en opgeven kan hier. Komend voorjaar zijn de afleveringen van 'The Next E-Talent' te zien bij Videoland. In vijf afleveringen gaat 'Team Gullit', onder leiding van Ruud Gullit himself, op zoek naar nieuw talent. En een plek in 'Team Gullit' verover je niet zomaar, daarvoor moet je meer kunnen dan alleen een goed potje FIFA spelen. Hoe vermarkt je jezelf als e-sporter, hoe goed is je online presence en hoe maak je de juiste video’s en weet je honderdduizenden kijkers te boeien? Al deze skills en nog vele anderen, zowel fysiek als mentaal, worden getest in verschillende opdrachten en challenges.

Koen Weijland

Deze allereerste editie van 'The Next E-Talent' wordt gepresenteerd door Koen Weijland. De man die als geen ander weet hoe het is om zijn geld te verdienen met de populaire game FIFA. Hij was de eerste professionele e-sporter bij een Nederlandse profclub ooit (Ajax) en werd sinds 2010 maar liefst vijf keer Nederlands Kampioen en stond twee keer in de halve finale van het Wereldkampioenschap FIFA.

Geef je op

Denk jij in het bezit te zijn van alle elementen die je van gewone gamer een succesvol e-sporter maken? Geef je dan op. Dinsdag 5 januari vindt een selectiedag plaats waarna uiteindelijk 11 spelers zich selecteren die de strijd aangaan in deze unieke talentenjacht. Deze 11-koppige selectie zal twee weken intrekken in de H20 Esports Campus Amsterdam. Deze campus wordt het decor voor de talentenjacht en hier worden ze beoordeeld en getraind door bekende talenten. Iedere aflevering vallen er spelers af, waarna slechts twee spelers de laatste en allesbeslissende finale-aflevering halen. De winnaar verovert een plek in de selectie van 'Team Gullit'.

Over 'Team Gullit'

'Team Gullit' is een e-sports team met zeven Nederlandse en internationale top FIFA-talenten. De talenten worden door de coaches van 'Team Gullit' getraind. De afgelopen jaren hebben ze gezamenlijk meerdere nationale en internationale prijzen gewonnen.

'The Next E-Talent: Team Gullit' is ontwikkeld door de RTL Creative Unit en 'Team Gullit' en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland. De talentenjacht is komend voorjaar te zien bij Videoland.