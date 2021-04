SBS6 komt met groots opruimprogramma van de BBC

Dit najaar brengt SBS6 de Nederlandse versie van het gloednieuwe BBC-programma 'Sort Your Life Out' waarin het leven en het huis van gezinnen totaal op zijn kop wordt gezet en er wordt afgerekend met de verzamelwoede die veel huishoudens in zijn greep houdt.

Want wie heeft er de afgelopen tijd niet meerdere keren in de file richting de milieustraat gestaan?

In 'Sort Your Life Out' gaat een enthousiast team van specialisten – een opruimgoeroe, schoonmaker en een klusser – op slimme, creatieve en inspirerende wijze aan de slag om huizen van heel gewone Nederlanders binnen een week op te ruimen en rigoureus afscheid te nemen van alles wat overbodig is. Hun aanpak is bijzonder en confronterend tegelijk. Alle spullen in huis - elk item, elke doos, elke schoenveter, stekker en knuffelbeer - worden tijdelijk verhuisd en uitgestald in een enorme loods waarna de teamleden het gezin confronteren met de onvoorstelbare hoeveelheid spullen. Het resultaat is verbluffend maar voor veel Nederlanders ook heel herkenbaar. Terwijl het gezin met behulp van de opruimgoeroe minstens de helft van hun spullen wegdoet, gaan de klusser en schoonmaker in het lege huis aan de slag om alles weer wat toon- en leefbaarder te maken.

Rene Oosterman, zendermanager SBS6: 'Het programma zou je een slimme combinatie van Netflix’ Queer Eye, opruimgoeroe Marie Kondo en ons eigen succesvolle vtwonen kunnen noemen. Toen we de Britse pilot zagen, wisten we meteen dat we 'Sort Your Life Out' naar Nederland wilden halen. Los van de herkenbaarheid, levert dit programma heel leuke tv op. Het systematisch uitstallen van alle spullen is in dit programma een kunstzinnig en verbluffend spektakel. Tijdens het wegdoen van spullen komen mooie persoonlijke verhalen naar voren. Het team dat om deze mensen heen staat, zorgt daarnaast voor enorm veel plezier, inspiratie voor de kijker en voor de nodige emotie als het gezin na een week terugkeert in hun compleet opgeruimde huis. Het is feel good waarbij we midden in de samenleving staan. En zeg nou zelf; iedereen kent toch wel een familielid of buurman waarvan je denkt; daar mogen wel eens wat hulptroepen aan de slag?!'

'Sort Your Life Out' wordt geproduceerd door idtv, de producent die o.a. ook vtwonen maakt.

Er wordt nog gezocht naar geschikte huishoudens die wel wat hulp kunnen gebruiken in het opruimen van rommelzolders, garages en huizen. Opgeven kan via casting@idtv.nl.

Uitzending, dit najaar op SBS6 en op KIJK.nl.