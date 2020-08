RuPaul vraagt Fred van Leer als presentator van 'Drag Race Holland'

Foto: Videoland - © RTL 2020

Stylist, tv-persoonlijkheid en theatermaker Fred van Leer is door Rupaul herself gevraagd als presentator van de Nederlandse versie van het immens populaire 'Drag Race'.

Over het antwoord hoefde Fred niet lang na te denken: 'Hell yes!'. Vanaf vrijdag 18 september presenteert Fred acht weken lang 'Drag Race Holland' bij Videoland waar tien van de meest glamoureuze Nederlandse drag queens met elkaar de strijd aangaan om te bepalen wie gekroond wordt tot de eerste Nederlandse Drag Race Superstar.

'Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik 'Drag Race Holland' mag presenteren met de zegen van RuPaul! Wat een droom! Dit programma is alles waar ik in geloof en voor sta! Het draait om charisma, uniciteit, lef en talent en ik verheug me nu al enorm op alle fantastische creaties die we van de queens gaan zien op de runway, de lip sync battles en alle uitdagingen die we voor ze bedacht hebben. Tegen de queens wil ik alvast zeggen: 'You'd better work bitch! Good luck and don’t fuck it up!', aldus 'Drag Race 'presentator Fred van Leer.

'Drag Race Holland' is een afvalrace waar tien drag queens acht weken lang tegen elkaar strijden. Door middel van de meest diverse uitdagingen en runway shows laten ze zien wat zij in huis hebben. Ze hebben maar één doel voor ogen; gekroond worden tot de eerste Nederlandse Drag Race Superstar. Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresenteerd het tegen elkaar op in een legendarische lip sync battle. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay away!'. Ze worden naast Fred van Leer beoordeeld door een jury die, net zoals de deelnemende drag queens, op een later moment bekend worden gemaakt.

'Drag Race Holland' is vanaf 18 september iedere vrijdag exclusief te zien bij Videoland.