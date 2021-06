RTL geeft eerste plannen voor het najaar vrij!

Hoewel de langste dag van het jaar pas achter de rug is, blikt RTL alvast vooruit op het najaar. Vertrouwde titels die terugkeren of in een nieuw jasje zijn gestoken en titels die voor het eerst een plek in het schema hebben. Er valt genoeg te genieten.

'Hai Society'

Vanaf zondag 1 augustus, 21.30 uur bij RTL 4.

Presentator Jaïr Ferwerda gaat in het nieuwe RTL4-programma 'Hai Society' op pad met vermogende Nederlanders in het buitenland. Hoe wonen ze, hoe werken ze en hoe wordt het leven gevierd? Onbevangen en met de nodige humor geeft Jaïr een uniek kijkje in welvarende Nederlandse enclaves.

'Oh Wat Een Jaar!'

Vanaf Zaterdag 28 augustus, 20.00 uur bij RTL 4.

Oh, wat een feest! De nostalgische spelshow 'Oh Wat Een Jaar!' keert dit najaar terug bij RTL 4. Vertrouwde gezichten, maar met vernieuwde spellen. Teamcaptains Ruben Nicolai en Carlo Boszhard gaan onder leiding van Chantal Janzen, wekelijks met bekende gasten, terug in de tijd in een spelshow waarin verbazing, herkenning en humor centraal staan.

'Bankgiro Miljonairs'

Vanaf zaterdag 28 augustus, 21.30 uur bij RTL 4.

Spelshow waarin de kandidaten wekelijks kans maken op het winnen van 1 miljoen euro. Hiervoor moeten zij vijftien meerkeuzevragen foutloos beantwoorden, waarbij zij gebruik mogen maken van drie hulplijnen. De moeilijkheidsgraad stijgt naarmate het te winnen bedrag hoger wordt.

'Expeditie Robinson'

Vanaf zondag 29 augustus, 20.00 uur bij RTL 4.

Guess Who's Back!? Het is 'Expeditie Robinson'! Na een jaar weg te zijn geweest keert de ultieme survivalshow terug. Het 21ste seizoen wordt opgenomen op een ongerepte plek in Kroatië waar de kandidaten een bikkelharde strijd met elkaar en de natuurelementen aangaan. Het decor is anders, maar de spectaculaire proeven en zenuwslopende eilandraden blijven hetzelfde. Wie wint dit fysieke en mentale avontuur en mag zich Robinson 2021 noemen? Het nieuwe seizoen van 'Expeditie Robinson' is dit najaar te zien bij RTL 4.

'Goede Tijden, Slechte Tijden'

Vanaf maandag 30 augustus, 20.00 uur bij RTL 4, vier dagen in de week.

'Goede Tijden, Slechte Tijden' keert na de zomer weer terug met de ontknoping van de altijd spannende cliffhanger. Tijdens dé Nederlandse soapserie kunnen we de verschillende families uit Meerdijk en hun perikelen weer vier dagen per week volgen.

'Kopen Zonder Kijken'

Vanaf maandag 30 augustus, 20.30 uur bij RTL 4.

Woonprogramma waarin negen stellen de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen geven. De huizenmarkt is oververhit en voor veel mensen is het bijna onmogelijk om een woning naar hun zin te kunnen kopen. In een laatste poging om toch een huis te bemachtigen, geven de stellen presentator Martijn Krabbé en zijn team toestemming om een huis voor hen te zoeken, kopen en verbouwen. Een huis dat zij pas voor het eerst zien nadat de koopovereenkomst getekend is.

'Jinek'

Vanaf maandag 30 augustus, 22.00 uur bij RTL 4.

Na de zomer neemt Eva Jinek het stokje over van Humberto. Eva Jinek voert in haar dagelijkse talkshow gesprekken van de dag met hoofdrolspelers uit de actualiteit. Journalistiek, scherp en onderhoudend. Met onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij.

'Tour de Frans'

Vanaf dinsdag 31 augustus, 20.30 uur bij RTL 4.

In het nieuwe programma 'Tour de Frans' gaat volkszanger Frans Bauer on tour met zes artiesten. Angela Groothuizen, Jan Dulles, Berget Lewis, Jamai Loman, Maradonnie en Danny de Munk stappen bij Frans in de Tour de Frans tourbus en bezoeken ze iedere week van één artiest de plek waar ze zijn opgegroeid. Het bonte gezelschap deelt mooie verhalen van vroeger en vertelt welke muziek een belangrijke rol speelt in hun leven. Elke dag wordt afgesloten met een mini-concert op een zeer bijzondere plek waar de artiesten de hoofdpersoon verrassen met de belangrijkste nummers uit zijn of haar leven.

RTL 5

'In Overtreding'

Vanaf maandag 30 augustus, 20.30 uur bij RTL 5.

Realityserie waarin we het dagelijkse werk volgen van onze handhavers die zich inzetten voor de openbare orde en veiligheid op straat. We reizen mee met de controleurs van Qbuzz en krijgen een kijkje achter de schermen bij de inspecteurs van de Dierenbescherming. Zij komen elke dag op voor het lot van onze dieren.

'5 Days Inside'

Vanaf dinsdag 31 augustus, 20.30 uur bij RTL 5.

Documentaireserie waarin de presentatoren instellingen en bijzondere plekken in Nederland bezoeken waar je normaal niet zomaar binnenkomt. Door hier vijf dagen onafgebroken te verblijven, komen ze erachter hoe het is om er te wonen en/of te werken. De presentatoren blijven er ook slapen, voor eigen veiligheid soms zelfs achter slot en grendel. Overdag worden ze gevolgd door een cameraploeg, 's avonds en 's nachts filmen de presentatoren zelf. Dat levert zeer indringende scènes op. In deze reeks onder andere: een kinderhospice, epilepsiecentrum en een booreiland.

RTL 7

UEFA Champions League

Het meest prestigieuze voetbaltoernooi ter wereld is in de zomermaanden volop in voorbereiding op de groepsfase die in september start. En dat is bij RTL 7 niet anders. Op 21 en 28 juli zijn de tweede voorronde wedstrijden van PSV tegen Galatasaray al te zien bij RTL 7. In augustus krijgt het avontuur richting de groepsfase een vervolg in de derde voorronde en play-offs. Op 11 augustus staat ook nog eens de strijd om de UEFA Supercup tussen het Engelse Chelsea (winnaar Champions League) en het Spaanse Villareal (winnaar Europa League) op het programma.

24 uur van Le Mans

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus bij RTL 7.

Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus staat het RTL 7 weekend in het teken van de 89e editie van de 24 uur van Le Mans. Het evenement is één van de meest prestigieuze races ter wereld en behoort tot de grootste sportevenementen van Europa. In 24 uur tijd racen de deelnemers ruim 5.000 kilometer op topsnelheid. De onvoorspelbaarheid is dit jaar nog groter vanwege de nieuwe regelgeving. De race is 24 uur live te volgen via RTL 7 en Videoland.

RTL 8

'The Good Doctor'

Vanaf maandag 2 augustus, 20.25 uur bij RTL 8



Dr. Shaun Murphy is weer terug bij RTL 8 in het nieuwste seizoen van 'The Good Doctor'. Het leven in het St. Bonaventure Hospital is behoorlijk op zijn kop gezet door de vele gebeurtenissen. Voor Shaun breken er zware tijden aan waarin zijn autistische stoornis hem regelmatig in de weg zit. Vanaf 2 augustus zijn er elke maandag twee nieuwe afleveringen te zien van 'The Good Doctor' seizoen 4.