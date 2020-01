Radio 538 houdt grootste Koningsdag-event van Nederland

Foto: 538 - © Talpa Network 2019

Radio 538 houdt dit jaar Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Met nationale en internationale artiesten, alle 538-dj's en ruimte voor 40.000 feestvierders houdt de radiozender op maandag 27 april het grootste Koningsdag-event van Nederland.

Vorig jaar stonden onder anderen wereldsterren Bebe Rexha en Little Mix, DI-RECT, Maan, Kris Kross Amsterdam, Snelle, Snollebollekes en Lucas & Steve op het podium in Breda. Het is het zevende jaar op rij dat het grootste Oranjefeest in Breda plaatsvindt. De kaartverkoop van 538 Koningsdag start maandag 17 februari om 08.45 uur via 538.nl.

Davina Michelle opende 538 Koningsdag afgelopen jaar koninklijk, Snollebollekes liet het Chasséveld trillen door met 40.000 man van links naar rechts te gaan en 538-dj's Coen en Sander ontgroenden dj Igmar Felicia op zijn eerste werkdag door hem over het veld te laten crowdsurfen. Bekijk hier alle hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Het is het zesentwintigste jaar dat Radio 538 hét Oranje-event van Nederland organiseert. De eerste editie vond plaats in 1993, toen nog als 538 Koninginnedag. Sinds het aantreden van Willem Alexander als Koning in 2014 viert Radio 538 zijn verjaardag in Breda. Traditiegetrouw kleurt het Chasséveld oranje op deze nationale feestdag.

538 Koningsdag 2020

Datum: maandag 27 april

Tijden: 12.00 uur tot 22.00 uur

Locatie: Chasséveld Breda

Line-up: wordt binnenkort bekendgemaakt

Meer informatie: www.538.nl/koningsdag