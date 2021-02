Patrick Lodiers volgt uitvinders die het leven van mensen met een beperking vrijer maken

Foto: BNNVARA - © IDTV 2021

Wat kun je doen voor de man die al tien jaar het daglicht niet verdraagt, maar met zijn kinderen buiten wil spelen? Of voor het meisje dat zich ondanks haar spieraandoening zo vrij mogelijk in het water wil kunnen bewegen?

Natuurlijk zijn er handige hulpmiddelen en mensen die helpen, maar niet voor alles is een oplossing. Omdat het te moeilijk is, er te weinig aandacht voor is of omdat het probleem te uitzonderlijk is. Maar wat als er een specifiek product het leven van iemand met een beperking vrijer, zelfstandiger en plezieriger maakt?

Acht Nederlandse uitvinders twijfelden er geen seconde over en deden de belofte aan acht jonge mensen met een lichamelijke beperking: 'We gaan het maken.' Samen met Patrick Lodiers en gewapend met de nieuwste technieken binnen hun vakgebied proberen ze het onmogelijke mogelijk te maken. Lukt het deze dwarsdenkers om tot unieke uitvindingen te komen – en mensen met een aandoening verder te helpen dan de wetenschap tot nu toe deed

Patrick: 'Alle mensen die ik volg in deze serie verlangen naar meer zelfstandigheid en meer vrijheid, maar tot nu toe was dit voor hen onbereikbaar. 'We Gaan Het Maken' geeft ons een inkijkje in het creatieve brein van uitvinders die anders naar de wereld kijken, durven pionieren en niet bang zijn om problemen aan te gaan die voor de meesten onoplosbaar lijken.'

In de eerste aflevering zetten de uitvinders zich in voor Juli en Johannes. Juli (11) heeft een bindweefselaandoening waardoor haar bindweefsel niet voldoende stabiliteit geeft en ze 80% van de tijd liggend doorbrengt om haar lichaam te ontlasten. Én ze is gek op zwemmen. De gebruikelijke hulpmiddelen om te blijven drijven zoals zwemvesten of opblaasbanden werken voor haar lijf niet goed. Ze hoopt dat industrieel ontwerper Renee haar kan helpen met een uitvinding om zelfstandig te kunnen zwemmen, want in het water voelt ze zich op haar best. Johannes (38) is het liefst in de natuur voor zijn grote hobby vogels spotten. Door zijn progressieve spierziekte is het vasthouden van zijn verrekijker en camera inmiddels te zwaar. Hij hoopt dat docent Robotica Edwin een systeem kan uitvinden waarmee hij beide apparaten vanuit zijn rolstoel kan bedienen. Op die manier hoopt hij zijn prachtige natuurfoto's weer te kunnen delen met familie, vrienden en collega's.

'We Gaan Het Maken', vanaf 1 maart iedere maandag om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.