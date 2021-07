'Operatie Obesitas' met Olivier Locadia (Willie Wartaal) dit najaar op NPO 3

Het aantal zwaarlijvige mensen dat met een gastric bypass hun maag laat verkleinen neemt explosief toe. Inmiddels gaat dat aantal zelfs richting de 12.000 per jaar. De operatie, waarbij de maag wordt verkleind een stuk darm wordt omgeleid, lijkt een wondermiddel. Maar dat is lang niet altijd het geval.

In de 4 delige serie 'Operatie Obesitas' neemt Olivier Locadia, beter bekend als rapper Willie Wartaal, je mee in de wereld van de maagverkleiningen.

Veel mensen die voor een maagverkleining kiezen vallen de eerste periode veel en makkelijk af, maar na deze wittebroodstijd volgt vaak een periode met complicaties. Er is een tweede of derde operatie nodig, iemand eet door de maagverkleining heen of krijgt er een andere verslaving voor terug. Het is knokken; of zoals de Nederlandse Obesitas Vereniging zegt: 'obesitas heb je voor het leven; ook na een operatie.'

Olivier Locadia, zelf niet onbekend met zwaarlijvigheid, volgt in 'Operatie Obesitas' verschillende mensen in het proces voor of na een maagverkleining. Sommigen staan op het punt een gastric bypass te ondergaan, anderen hebben de operatie al gehad of zijn alweer een paar jaar verder. Zo ontmoet hij Kars, die twee maanden na de maagverkleining ruim 25 kilo én zijn diabetes kwijt is. Ook spreekt hij de 21-jarige Eline. Zij woog twee jaar geleden nog 150 kilo, viel door een maagverkleining ruim 70 kilo af maar het loshangende vel op haar buik, benen en armen maakt haar ongelukkig. Tot slot gaat Olivier langs bij de 25-jarige rapper Dani, die na een maagverkleining zijn eetverslaving omzette in een gok- en wietverslaving.

Uit cijfers blijkt dat rond de 8 procent van de mensen met een maagverkleining er een andere verslaving voor terugkrijgt. Olivier: 'De gesprekken met de mensen hebben écht iets bij me losgemaakt. Eén ding is voor mij heel duidelijk geworden: Je kunt je buik wel laten opereren, maar als je hoofd niet meebeweegt dan gaat een maagverkleining nooit werken. Het is geen quick-fix.'

Olivier laat in de serie zien wat er allemaal bij een maagverkleining komt kijken. Waarom kiezen zo veel mensen voor deze ingrijpende operatie? Wie komt ervoor in aanmerking en wie niet? Wat moet je ervoor doen en laten? En hoe beïnvloedt een operatie je verdere leven, zowel geestelijk als lichamelijk?

'Operatie Obesitas', vanaf 8 september om 21.20 uur bij de NTR op NPO 3.