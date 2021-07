Ontmoet de tien queens van het tweede seizoen van 'Drag Race Holland'

'Racers, start your engines!'. Videoland maakte bekend welke tien drag queens gaan strijden in het tweede seizoen van 'Drag Race Holland'. Vanaf vrijdag 6 augustus gaat Fred van Leer door middel van de meest diverse uitdagingen, performances en runway shows op zoek naar die ene queen die deze titel verdient.

Hun charisma, uniekheid, lef en talent zijn bepalend voor wie er wint. Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresteerd het tegen elkaar op in de legendarische 'Lip Sync For Your Life'. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay Away!'. Naast de iconische titel van de tweede Nederlandse 'Drag Race Superstar' wint de winnende queen een geldprijs van €15.000, een kroon en scepter van Fierce Drag Jewels, een eigen stage op Milkshake Festival 2022 en een beauty editorial in Cosmopolitan. 'May the best drag queen win!'

THE COUNTESS(@thecountess.official)

Tom Haegens (hij/hem), 22, Amsterdam

The Countess is een ware klassieker. Ze is tijdloos en schakelt moeiteloos van modern en glamourous naar klassiek met een fetish randje. Haar grote droom is te flaneren over de runways tijdens fashionweek en te defileren in de mooiste couture. The Countess heeft een hart van goud, maar laat de kaviaar niet van haar toastje eten. Want hoe ze vorig seizoen nog de make-up van Fred deed, staat ze nu zelf in de startblokken in de race naar de kroon!

IVY-ELYSE (@ivyelysemonroe)

RyanTino Troenokarso (hij/hem), 35, Amsterdam

Ivy-Elyse is één van de weinige Asian queens in de Nederlandse drag scene en is van Surinaams-Javaanse afkomst. Met haar heritage wilt ze een voorbeeld zijn voor Nederland en de Asian community. Ze is een waar podiumbeest met scherpe klauwen en geeft performances die je versteld doen staan. Samen met Drag Race Holland finalisten Envy Peru en Miss Abby OMG vormt zij de groep The Mermaid Mansion. Deze fishy queen gaat geen uitdaging uit de weg en gaat voor niets minder dan de winst!

JUICY KUTOURE (@juicykutoure)

Mishel Bronx (hij/hem), 24, Amsterdam

Met Juicy Kutoure verveel je je nooit! Ze is sappig, levendig en super pittig. Drag geeft haar de kracht om zichzelf te zijn en haar dromen waar te maken. Deze creatieve queen is van alle markten thuis en laat iedereen zien hoe je in het leven zou moeten staan. Met haar looks laat ze een volkse, sexy en eigenzinnige indruk achter, waar je alleen maar van kunt houden!

KETA MINAJ (@keta.minaj)

Bobby Snijder (hij/hem),39, Amsterdam

Keta Minaj, aka The Dutchess, is performer in hart en nieren. Ze is Krachtig, Elegant, geTalenteerd en een klein beetje Achterlijk; een echte TRUT. Het is altijd feest met Keta.Ze neemt je mee in een waanzinnige trip, waarin ze je betovert met haar sexy moves, aanstekelijke energie en indrukwekkende outfits. Haar stijl is vooral conceptueel en ze transformeert zich naar de gelegenheid en gaat altijd voor het ‘wow-effect’! Met haar internationale allure behoort ze tot de top van de wereldwijde drag scene.

LOVE MASISI (@ilovemasisi)

Pierre Alexandre (hen/hun),40, Amsterdam

Er was eens een jongetje uit Port-au-Prince, Haïti. Dit jongetje kleedde zich in een jurk en noemde zich Masisi. Toen dit jongetje opgroeide was Love Masisi, een Caribbean queen en entertainer, geboren. Love Masisi heeft opgetreden op de grootste podia, evenementen en musical theaters ter wereld en won ooit een award voor beste billen ter wereld. Daarnaast was zij recentelijk te zien in de RTL-programma's 'Make Up Your Mind' & 'I Can See Your Voice' waar zij liet zien ook nog eens over een prachtige stem te beschikken.

MY LITTLE PUNY (@my.little.puny)

Boris Schreurs (hij/hem),39, Amsterdam

Meet My Little Puny; een fierce performer die als nieuwe queen snel haar naam vestigde in de Amsterdamse drag scene. My Little Puny is een ode aan de vrouwelijkheid en zal nooit twee keer hetzelfde laten zien. Ze is niet in een hokje te stoppen en vindt dat er geen regels moeten zijn binnen drag. Ze ziet zichzelf dan ook als een ware concept queen, waarbij ze moeiteloos schakelt van genderfuck naar femme en everything in between! Met een achtergrond in theater en dans is zij daarom zeker one to watch!

REGGY B (@missreggyb)

Bram Louts (hij/hem), 25, Amsterdam

Bram wist van kleins af aan al wat hij wilde worden: entertainer. Wat dat precies inhield wist hij nog niet, tot hij Miss Abby OMG tegenkwam en Reggy B geboren was. Na één gastoptreden bij een show van haar is het heel snel gegaan en staat Bram als Reggy B in de schijnwerpers. Reggy is vals en heeft een grote mond, maar stiekem een klein hartje. Zij is het ultieme voorbeeld van een fierce baby queen met humor, geïnspireerd door de moderne popcultuur. Zij host het liefst een show waarbij het publiek de hele avond geëntertaind wordt; een ware performance queen!

TABITHA (@tabitha020)

Edson de Randamie (hij/hem), Amsterdam

Tabitha is een ware legende in de drag scene. Een sexy en tikkeltje hoerige showqueen en een entertainer in hart en nieren. Ze is super camp, soms fishy of een clubkid. Tabitha staat bekend om haar directe humor en ze heeft het hart op haar tong, waardoor ze door iedereen geliefd is. Een graag geziene queen in het Amsterdamse nachtleven, waar ze ook een podium biedt voor beginnende queens. Naar eigen zeggen is ze allesbehalve een one trick pony en kan niet wachten om dat te laten zien aan de wereld. Tabitha gaat ons Tabitha 2.0 geven.

VANESSA VAN CARTIER (@vanessavancartier)

Vanessa Crokaert (zij/haar), 41, Zele (BE)/Rotterdam (NL)

De enige Vlaamse queen dit jaar, met Italiaanse roots, is Vanessa van Cartier. Internationaal heeft ze, naast België, Nederland en Europa, haar sporen verdiend in de drag scene door de winst te pakken als eerste post-op transgender binnen de Miss Continental verkiezing in Chicago. Maar Vanessa is vooral legendarisch vanwege haar prachtige lip syncs en haar gepolijste stijl van drag. Zij is de drag moeder van Envy Peru, winnares van seizoen 1, en ze vertegenwoordigt met trots de trans community waar ze nog steeds dagelijks voor vecht. Ze probeert altijd een verhaal te vertellen en een boodschap te delen. Deze queen verovert je hart!

VIVALDI (@houseofvivaldi)

Tim Loohuis (hij/zij/hun), 22, Enschede

Vivaldi is een ware artiest, weet alles van pruiken en make-up en dat is te zien. Ze transformeert van glamour naar spooky en dit doet ze moeiteloos. Door veel queens wordt ze gezien als een grote concurrent, waarvoor je moet oppassen. In seizoen 1 verzorgde Vivaldi de pruiken van Fred, maar dat is geen garantie voor succes. De strijd is begonnen en geen queen is veilig voor deze creatieve en kunstzinnige 'hairqueen'.

Het tweede seizoen van 'Drag Race Holland', geproduceerd door Vincent TV, is vanaf vrijdag 6 augustus wekelijks exclusief te zien bij Videoland.