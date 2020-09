Nikkie Plessen vast jurylid in 'Drag Race Holland'

Foto: Videoland/RTL - © Mark Engelen 2020

Yass Girl! Fashion designer en presentatrice Nikkie Plessen is vanaf vrijdag 18 september te zien als vast jurylid in het allereerste seizoen van 'Drag Race Holland' bij Videoland.

Naast 'Drag Race'-presentator Fred van Leer beoordeelt ze de runway looks van de queens die acht weken lang strijden om de titel van Nederlands eerste 'Drag Race Superstar'.

Nikkie Plessen: 'Wat mij het meest aanspreekt en inspireert in drag is dat hier zoveel creativiteit bij komt kijken en dat het verder gaat dan alleen een mooie outfit neerzetten. Met mijn fashion achtergrond is het natuurlijk echt fantastisch om hier deel van uit te mogen maken. Maar meiden jullie moeten er wel iets voor doen...you’d better work that runway hunties.'

Nikkie is niet de enige die niet kon wachten om achter de jurydesk plaats te nemen. 'Drag Race'-fans cabaretière Sanne Wallis de Vries, visagiste en YouTuber NikkieTutorials, zangeres Roxeanne Hazes en modeontwerper Cleas Iversen schuiven dit seizoen meerdere keren als gast jurylid aan. Ook model Loiza Lamers, zangeres Ruth Jacott, acteur Rick Paul van Mulligen, zangeres en presentatrice Ryanne van Dorst, choreograaf en pride ambassadeur Amber Vineyard, zangeres Edsilia Rombley en televisiepresentator Carlo Boszhard maken hun opwachting.

In 'Drag Race Holland' gaan de tien beste drag queens van Nederland in een afvalrace uitmaken wie zich Nederlands eerste Drag Race Superstar mag noemen. Miss Abby OMG, Roem, ChelseaBoy, Janey Jacké, Ma’MaQueen, Madame Madness, Envy Peru, Sederginne, Patty Pam-Pam en Megan Schoonbrood laten iedere week door middel van de meest diverse uitdagingen en runway shows zien wat zij in huis hebben. De creaties die de queens neerzetten, zijn bepalend voor wie er wint. Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresteerd het tegen elkaar op in een legendarische lip sync battle. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay away!'. Naast de historische titel wint de beste queen een kroon van Fierce Drag Jewels, een covershoot, een tien pagina tellend interview in de Cosmopolitan en een speciaal gemaakte haute couture jurk van Claes Iversen ter waarden van €18.000,-.

In de eerste aflevering nemen Nikkie Plessen, Claes Iversen en Sanne Wallis de Vries plaats in de jury. Benieuwd naar de eerste beelden van Drag Race Holland?

'Drag Race Holland', geproduceerd door Vincent TV Producties, is vanaf vrijdag 18 september wekelijks met een nieuwe aflevering exclusief te zien bij Videoland.