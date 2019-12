Nieuwe Videoland documentaire 'Fashion Girl' volgt Famke Louise

Foto: Videoland - © RTL 2019

Famke Louise, succesvol artiest, model, vlogger n fashion designer. Achter de schermen is Famke Louise al een tijd bezig met het opzetten van haar eigen kledinglijn FL by Famke, waar ze zich als een ware boss bitch ontwikkelt.

In de nieuwe Videoland-documentaire 'Fashion Girl' wordt Famke Louise op de voet gevolgd in de meest hectische periode van haar leven en tijdens deze nieuwe stap in haar carrière. 'Fashion Girl' is vanaf 9 januari te zien bij Videoland.

