Nieuwe Videoland-documentaire 'Famke Next': waar het fenomeen eindigt en het meisje begint

Ze zong er al over. Ze is BN'er en bij 'De TV Kantine' is ze zelfs een persiflage. Ze groeit steeds meer uit tot een begrip. Maar wat doet dit met Famke Meijer, beter bekend als Famke Louise, en haar omgeving?

Voor de nieuwe driedelige Videoland-documentaire 'Famke Next' is Famke een jaar lang gevolgd door maker June te Spenke. Het is een therapeutisch jaar gebleken waarin Famke besluit af te rekenen met demonen uit het verleden. Ook laat ze zien hoe kwetsbaar ze is als ze probeert om te gaan met haar dagelijkse struggles. De documentaire toont haar zoektocht om zichzelf dag in dag uit opnieuw uit te vinden in een wereld waar ze eigenlijk nooit offline kan zijn en moet blijven presteren, terwijl ondertussen heel Nederland met Famke meekijkt tijdens de weg naar volwassenheid.

Famke wil de regie over haar carrière gaan nemen. In het verleden liet ze zich leiden door meningen van anderen. Lukt het haar een zelfstandige vrouw en artiest te worden? De driedelige documentaire 'Famke Next' is vanaf dinsdag 10 november exclusief te zien bij Videoland.

Maker June te Spenke: 'Tijdens het kijken van de vorige documentaire over Famke Louise vroeg ik mij als mens af wat er nog meer achter Famke schuilde, ik kreeg niet echt hoogte van haar en bleef nog met veel vragen achter. Nadat ik al een half jaar met haar filmde, brak ik eindelijk door haar muur. Mijn doel om deze docu te maken is dat Famke met zo’n groot platform zoveel mensen bereikt en hen kan insprireren om je kwetsbaarheid niet te verbergen, maar je angsten uit te spreken. Ik vind Famke heel erg dapper dat ze zich nu eindelijk durft uit te spreken over hetgeen haar is overkomen. Ik wil de ziel laten zien van een jonge vrouw onderweg naar zelfstandigheid in de spotlights. De struggles die ze doormaakt om zichzelf keer op keer opnieuw uit te vinden. Kan ze zichzelf vernieuwen en haar eigen koers blijven volgen, of laat ze zich van haar eigen pad en visie afbrengen?'

Famke Meijer: 'De reden waarom ik aan deze documentaire heb meegewerkt is dat veel mensen mij denken te kennen, maar zij zien natuurlijk alleen Famke Louise en niet wie ik in het dagelijkse leven echt ben. Ook ik ben iemand die net zoals ieder ander tegen dingen aan loopt in het leven. Dingen die mij vormen tot wie ik ben. Ik wil graag die kant ook van mij meer openstellen en Famke Meijer laten zien in plaats van Famke Louise.'

De documentaire is opgedeeld in drie delen:

Deel 1: Het begin

Vanaf de repetities van haar eerste soloshow 'BOSS BITCH' in Paradiso is Famke een jaar lang gevolgd. Ze werkt keihard aan haar eigen brand en als management ondersteunt Ali B dit. Famke realiseert zich dat ze nooit bij haar succes heeft stil gestaan, maar dat ze veel gebeurtenissen, waaronder de breuk met manager Bizzey, in het verleden nog geen plek heeft gegeven of goed heeft afgesloten door de snelheid van haar carrière. Als in maart de Coronamaatregelen worden aangekondigd krijgt Famke een breakdown.

Deel 2: Masker af

We gaan helemaal terug naar het verleden van Famke en we komen te weten dat zij en haar broertje getuige zijn geweest van huiselijk geweld tussen beide ouders. Haar vader is overleden en Famke gaat op zoek naar de reden achter zijn dood. Deze heeft een diepe indruk op Famke achtergelaten. Famke woont samen met haar nicht Yvonne. De twee zijn zeker tijdens de lockdown op elkaar aangewezen. Haar nicht Yvonne en moeder Marja vertellen hoe ernstig de ex-vriend van Famke haar in zijn greep had.

Deel 3: Het oordeel

Famke wordt verliefd, we zien haar helemaal opbloeien. We merken wel dat nadat Famke te gast was bij Jinek in verband met de '#ikdoenietmeermee-actie', haar nieuwe liefde de afwezige lijkt en Famke tijdens dit moeilijke moment niet voldoende op hem kan terugvallen. De vrouwen in het leven van Famke vervullen een ondersteunende rol. Wat wel opvallend is in die relaties, is dat het vaak maar om een ding lijkt te draaien: Famke en haar ontplooiing. Heeft ze na haar breakdown zichzelf weer op de rit of is het nu tijd om echt in de spiegel te kijken?

De driedelige documentaireserie 'Famke Next' is vanaf dinsdag 10 november exclusief te zien bij Videoland.