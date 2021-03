Nieuwe EO-serie 'Jojanneke uit de Prostitutie': de strijd om te stoppen

Foto: © EO 2021

In de nieuwe EO-serie 'Jojanneke uit de Prostitutie''keert Jojanneke van den Berge terug in de wereld van prostituees, pooiers en porno.

De presentatrice volgt op indringende en eerlijke wijze een aantal vrouwen tijdens hun strijd om hun bestaan in de betaalde seks achter zich te laten. Ook slaat Jojanneke - vijf jaar na de eerste en veelbesproken serie 'Jojanneke in de Prostitutie' - alarm over nieuwe misstanden in Nederland; minderjarige meisjes en jongens die steeds vaker en steeds jonger in de prostitutie belanden.

In de EO-serie 'Jojanneke uit de Prostitutie' leeft Jojanneke een half jaar mee met een aantal vrouwen die een leven buiten de prostitutie willen opbouwen. De praktijk blijkt weerbarstig; in de prostitutie belanden blijkt een stuk makkelijker dan er weer uitstappen. In de eerste aflevering gaat Jojanneke onder andere op stap met Evi. Over enkele maanden verdwijnt haar vaste werkplek, de tippelzone in Utrecht. Is dit voor Evi het moment om een ander bestaan te kiezen? Samen met Jojanneke bezoekt Evi een alternatieve tippelzone en bekijkt ze haar kansen buiten de prostitutie. Jojanneke: 'Aan de vrouwen met wie ik contact hield, en nieuwe vrouwen die ik ontmoette na de eerste serie in 2015, zag ik hoe moeilijk het is om uit de wereld van prostitutie en porno te komen - zelfs al zijn ze er ooit uit eigen overweging ingestapt. Ook ondanks de drie miljoen die het kabinet in uitstapprogramma’s steekt. Hun hele sociale leven speelt zich veelal af binnen de branche, ze zijn gewend aan het snelle geld, hebben vaak last van verslavingen en trauma’s en hebben zelden iets anders opgebouwd waar ze op kunnen terugvallen. De wil is er, maar de hordes zijn hoog. Vaak te hoog.'

Porno

Naast dat Jojanneke in het leven stapt van de vrouwen die willen stoppen als prostituee, volgt ze een aantal andere strijdlustige personen. Zo ontmoet ze de 21-jarige Mia die probeert om de pornofilms waarin ze een rol heeft gespeeld van het internet te krijgen. Een vrijwel onmogelijke opdracht, maar met de hulp van Jojanneke hoopt Mia het toch voor elkaar te krijgen. Ook maakt Jojanneke kennis met Jos. Na meer dan driehonderd prostituee-bezoeken, vindt hij het genoeg. Jojanneke volgt de 44-jarige Jos in zijn pogingen om te stoppen met betaalde seks. En ze gaat op stap met hulpverlener Frits Rouvoet. Samen hebben ze een onverwachte ontmoeting met Lana, een jonge vrouw die in het bos mannen ontvangt voor buitenseks.

Minderjarigen

Nadat Jojanneke bij hulporganisatie Fier de heftige verhalen hoort van tienermeiden die door chantage met naaktfoto’s en internetfilmpjes in de prostitutie zijn beland, verdiept ze zich in de schokkende wereld van de minderjarigenprostitutie. Hoe ver zijn pooiers bereid te gaan, wat zijn de gevaren van social media, wat gebeurt er met sekskopers die seks hebben met minderjarigen en vooral; wat zijn de gevolgen voor de meiden en jongens die steeds vaker, steeds jonger en steeds onzichtbaarder in de prostitutie verdwijnen? Jojanneke: 'Door de opkomst van sociale media is het veel makkelijker geworden om jonge tieners de prostitutie in te krijgen – 12 jaar is geen uitzondering meer. Iedereen kan tegenwoordig een pooier zijn, alles wat je nodig hebt is een Instagram-account en een naaktfoto om mee te dreigen. Maar zonder vraag geen aanbod. Het wordt echt tijd dat we veel meer licht gaan schijnen op de mannen die betalen voor seks met deze kinderen.' Om zo veel mogelijk jongeren te bereiken, gaat er bij de start van de tv-serie ook een geanimeerd verhaal in première op het YouTube-kanaal van MintueVideos.nl. Hierin wordt het waargebeurde verhaal verteld van een minderjarig slachtoffer van seksuele uitbuiting.

Recht doen

Met het tweede deel van het programma wil de EO aandacht vragen voor de minderjarige slachtoffers in de prostitutie en aantonen hoe ingewikkeld het is om uit de prostitutie te stappen. In de maand maart besteedt de EO ook op andere manieren aandacht aan het thema 'Recht doen'. Zo zet EO-Metterdaad zich die maand met een geldinzamelingsactie in voor een uitstapprogramma voor Roemeense prostituees. Op eo.nl/rechtdoen wordt alle content over dit thema gebundeld.

'Jojanneke uit de Prostitutie', vanaf dinsdag 2 maart om 21.15 uur bij de EO op NPO 3.