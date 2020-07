Nederlands beste comedy acteurs in Videoland Original 'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden'

Foto: Videoland - © RTL 2020

In de nieuwe Videoland Original 'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden' ontvangt Henry van Loon als Barrie Barista de beste Nederlandse comedy-acteurs in zijn coffeebar.

De topcast van de absurde serie bestaat naast Henry van Loon uit Theo Maassen, Elise Schaap, Yannick van de Velde, Tom van Kalmthout, Ilse Warringa, Gijs Naber, Sezgin Güleç, Steef Cuijpers, Mert Ugurdiken, Loes Schnepper, Pieter Bouwman, Ruben van der Meer, Susan Radder, Jelka van Houten en Huub Smit. Zij spelen zijn klanten die hun prioriteiten tijdens de apocalyps totaal verkeerd hebben liggen.

In 'Barrie Barista En Het Einde Der Tijden' staat de wereld in brand. Dat weerhoudt Barrie Barista (Henry van Loon), er niet van om er alles aan te doen om zijn coffeebar overeind te houden. Barrie is ervan overtuigd dat een goede kop koffie elke situatie kan verbeteren, maar Barrie’s klanten hebben hun prioriteiten tijdens de Apocalyps totaal verkeerd liggen, waardoor zijn goede bedoelingen en optimisme faliekant mislukken.

Regisseur Flip van der Kuil weet ook in deze nieuwe comedy, die hij samen met Stephan Miras creëerde en schreef, weer feilloos de pijnpunten in de wereld aan te kaarten met zijn grenzeloze humor. Dit gecombineerd met het sterke improvisatievermogen van de gehele cast creëerde een hoop extra grappen en hilarische momenten.

'Barrie Barista en Het Einde Der Tijden' is geproduceerd door executive producers Maarten Swart en Flip van der Kuil voor Kaap Holland Series en Dead Duck Productions en is vanaf vrijdag 17 juli exclusief te zien bij Videoland.

