Nadia Moussaid en Hugo Logtenberg nieuw duo 'Op1'

Nadia Moussaid en Hugo Logtenberg vormen komend tv-seizoen namens BNNVARA een nieuw duo bij 'Op1'. Nadia volgt Sophie Hilbrand op, die het programma op de vooravond gaat presenteren.

Hugo en Nadia zijn vanaf 16 augustus iedere maandag te zien in 'Op1' bij BNNVARA op NPO 1. De komende weken presenteren Erik Dijkstra en Natasja Gibbs als zomerduo het programma op de maandagavond.

Nadia Moussaid is geen onbekende aan de tafel van 'Op1'. In de zomermaanden vorig jaar vormde ze samen met Pieter van der Wielen namens de VPRO een duo bij de talkshow. Eerder was ze te zien als presentator van onder andere 'Mondo' en 'De Nieuwe Maan'. Nadia wordt vanuit de VPRO gedetacheerd en blijft ook programma’s maken voor de VPRO.

Hugo Logtenberg vormde sinds de start van 'Op1' een duo met Sophie Hilbrand. Tot eind 2019 was hij een van de vaste presentatoren van 'Buitenhof'. Logtenberg werkt momenteel aan een boek over De Dijk en is ook werkzaam bij NRC.