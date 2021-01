'Mocro Maffia' seizoen 3 vanaf 29 januari wekelijks bij Videoland

Vanaf vrijdag 29 januari is de keiharde realiteit van de onderwereld wekelijks te zien bij Videoland, in het derde seizoen van de populaire serie 'Mocro Maffia'.

Na de bloedstollende seizoensfinale van het tweede seizoen was de vraag naar een volgende reeks afleveringen groot: 'Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste. De die hard fans staan dan ook te springen om een nieuw seizoen en we zijn heel blij dat we vanaf eind januari al kunnen starten. We hebben voor de fans ook nog een cadeautje in petto, dus hou Videoland de komende weken goed in de gaten', aldus Creatief Producent Achmed Akkabi.

Antoinette Beumer, Hoofd Drama Videoland: 'Omdat we weten dat de fans massaal op het nieuwe seizoen van 'Mocro Maffia' zitten te wachten, kiezen we ervoor om zo snel mogelijk met de nieuwe reeks op Videoland te starten. Omdat we nog volop in de montage zitten, betekent het wel dat we wekelijks gaan releasen. We snappen dat dit bij sommige fans als teleurstelling kan worden ervaren, maar hopen dat we op deze manier toch nog iedereen eerder kunnen laten genieten van het nieuwe seizoen. We hopen dat de nieuwe aflevering van 'Mocro Maffia' elke vrijdag een goede start van het weekend van alle fans gaat worden!'

Seizoen drie van de fictieve serie 'Mocro Maffia' gaat verder waar seizoen twee is gestopt

Romano is spoorloos en Potlood komt alleen te staan in hun oorlog tegen Paus, wiens positie ijzersterk is geworden door de samenwerking met de Colombiaanse Tia Alvarez. Tatta, die de leiding krijgt over de organisatie van Paus, raakt afgeleid van zijn taak wanneer Mo de Show plots opduikt. Nadat ze haar persoonlijke revanche op Taliban heeft genomen vervolgt Nadira haar pad van wraak voor haar twee geliquideerde broertjes en vindt daarin de hulp van hitter Eiffel. Haar neef Adil zit in de gevangenis, waar hij worstelt met een dilemma als hij ontdekt dat Taliban in hetzelfde cellencomplex zit.

Het derde seizoen van 'Mocro Maffia' bestaat uit zeven afleveringen en is geschreven door Achmed Akkabi, Ashar Medina, Oscar van Woensel en Randy Oost. Regie van het derde seizoen ligt in handen van Victor Ponten en Bobby Boermans, productie in handen van Fiction Valley.

Het tweede seizoen van 'Mocro Maffia'-dat sinds maart 2020 te zien is- is de best bekeken release bij Videoland van een scripted serie tot nu toe. Daarnaast ontving het tweede seizoen zeer goede recensies met vier van de vijf sterren in onder meer de Volkskrant, NRC en het Algemeen Dagblad.