Milly, Marcel en Maxime gaan voor romantische herkansing in 'Married At First Sight: Second Chance'

Foto: Videoland - © RTL 2020

Op de dag van de grote finale van 'Married At First Sight' maakt Videoland meer informatie bekend over de spin-off serie 'Married At First Sight: Second Chance', die vanaf 9 maart te zien zal zijn.

In dit compleet nieuwe liefdes-experiment doen oud-kandidaten Milly, Marcel en Maxime opnieuw een gooi naar de liefde. Waar ze in ‘Married At First Sight’ door experts werden gekoppeld aan een partner, ligt de keuze dit keer in eigen handen. Daarnaast zullen er geen ringen worden uitgewisseld. De presentatie van 'Married At First Sight: Second Chance' is, net als het reguliere seizoen, in handen van Carlo Boszhard.

In de acht aflevering-tellende reeks helpen de experts van 'Married At First Sight' Milly, Marcel en Maxime door een voorselectie te maken. De kandidaten met de meeste overeenkomsten starten met een speeddate. Vervolgens kiezen Milly, Marcel en Maxime zelf met welke kandidaten zij de meeste klik voelen en dus verder willen daten. Bij de leukste kandidaten gaan Milly, Marcel en Maxime logeren om zo elkaar goed te leren kennen. De experts nemen ieder één van de drie oud 'Married'-kandidaten onder hen hoede en geven advies 'vanaf de zijlijn'.

Milly: 'Ik kijk erg uit naar dit nieuwe avontuur! Ik verwacht een heel toffe ervaring waarin ik nog meer over mezelf ga leren. Het zou erg leuk zijn als ik iemand leer kennen die me aanvult op meerdere gebieden.' Marcel is het daar mee eens: 'Ik werd benaderd door de redactie van het programma en ik was gelijk enthousiast. Ik zeg maar zo: wie niet waagt, wie niet wint! De kijker gaat een andere Marcel zien dan in 'Married At First Sight'. De aard van het beestje komt dit keer duidelijker naar voren.'

Maxime: 'De reden voor mij om 'volmondig ja' te zeggen tegen dit programma is omdat ik heel benieuwd ben naar wat deze nieuwe uitdaging mij gaat brengen. Erg leuk dat ik deze keer zelf de keuze heb! Voor mij is dit nieuwe experiment geslaagd als ik een gezellige tijd tegemoet ga met ontspannen dates. Hopelijk leer ik een leuke zelfverzekerde man mét humor kennen.'

'Married At First Sight: Second Chance' is geproduceerd door ITV Studio's Nederland en is vanaf 9 maart wekelijks te zien bij Videoland.

Unieke online matchtest

Speciaal voor de lancering van 'Married At First Sight: Second Chance' is er een uniek online liefdesexperiment ontwikkeld. Deze matchtest is een verkorte versie van de test die wordt afgenomen in de programma’s. Door middel van diverse vragen kan men in tien minuten de ultieme relatietest maken. Hoe scoort jouw relatie? De test komt 9 maart online.