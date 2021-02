'Met het Mes op Tafel' viert 750 afleveringen

Foto: © Omroep MAX 2019

Maandag 1 februari viert 'Met het Mes op Tafel' feest, want de 750ste aflevering van de populaire kennis- en blufquiz wordt uitgezonden. De presentatie is uiteraard in handen van Herman van der Zandt.

In de uitzending van vanavond wordt even kort bij het jubileum stilgestaan, maar verder is het recept vertrouwd: drie deelnemers pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. De jubileumaflevering van 'Met het Mes op Tafel' is maandag 1 februari om 19.55 uur te zien op NPO 2.

Al 750 afleveringen lang pokeren deelnemers tegen elkaar met antwoorden op de vragen. Kennis hebben, goed kunnen rekenen, slim kunnen spelen en een getalenteerd bluffer zijn: dat zijn de karaktereigenschappen waarover een kandidaat van 'Met het Mes op Tafel' moet beschikken. Ze kunnen vragen verwachten in verschillende categorieën. De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag strijden op donderdag in de finale om een bonus.

