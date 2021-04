Martijn Koning en RTL-baas hadden een gesprek

Cabaretier Martijn Koning en RTL-directeur Peter van der Vorst hebben een gesprek gehad over de Baudet-zaak van afgelopen maart in het programma 'Jinek'.

In een verkiezingsuitzending van 'Jinek' nam Martijn Koning in een column tafelgast Thierry Baudet (FvD) zwaar op de korrel. De politicus verliet prompt de studio. RTL nam afstand van het gebeuren. Zowel de omroep als Eva Jinek zelf excuseerden zich bij Baudet.

De redactie van het programma zei dat Koning zijn column niet ter inzage had voorgelegd, maar de cabaretier sprak dit tegen. Hij zei dat hij het stuk aan Eva Jinek had aangeboden, maar zij was daar niet op ingegaan. Koning eiste nadien op zijn beurt een verontschuldiging van RTL.

In een gesprek tussen Martijn Koning en Peter van der Vorst zijn nu een aantal zaken doorgepraat. Belangrijkste punt is dat beide partijen weer met elkaar praten. Van der Vorst benadrukt daarnaast dat Koning nog steeds welkom blijft in de programma's van RTL.

Bron: ad.nl