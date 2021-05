Leo Blokhuis over de mooiste Bob Dylan-covers en Southern Rock

In het muziekprogramma 'Blokhuis Extra' duikt Leo Blokhuis (NPO Radio 2, 'Top 2000 a gogo') in ongeveer 60 jaar popmuziek. Dat doet hij telkens aan de hand van een thema: denk aan een artiest en een specifiek deel van zijn of haar oeuvre, een popjaar, een subgenre, een festival of een jubilerend label.

Het programma is een voortzetting van 'NPO Radio 2 Presenteert...'

In aflevering 7 van 'Blokhuis Extra' vist Leo een paar fraaie voorbeelden op uit de vele covers die zijn gemaakt van Bob Dylan, die aanstaande maandag 80 jaar wordt. In de achtste uitzending gaat het over southern rock: een genre dat wordt gekenmerkt door veel mannen, veel haar en veel gitaar. Met extra aandacht voor de vaandeldragers van dit genre: Lynyrd Skynyrd.

De uitzendingen van 'Blokhuis Extra' in MEI & JUNI op een rij:

Zaterdag 22 mei, 23.00 uur: Bob Dylan-covers (60 min)

Aanstaande maandag 24 mei viert Bob Dylan zijn 80ste verjaardag. En zoals al op zijn eerste Greatest Hits-album in onze contreien stond: 'Nobody sings Dylan like Dylan'. Collega-artiesten lieten en laten zich echter niet ontmoedigen en velen van hen ontfermden zich over hun favoriete Dylan-lied of maakten complete albums met zijn songs. Sterker nog, andere artiesten hadden veel vaker een hit met hun versie van een Dylan-song dan onze barse bard zelf, denk aan o.a. The Byrds, Jimi Hendrix of Adele. Leo Blokhuis duikt in deze aflevering in het fenomeen Dylan-cover. Behalve voorgenoemde hitcovers zie je o.a. The Band, Nina Simone, Miley Cyrus, Neil Young, Ricky Koole, Jett Rebel, Johnny Cash en Tom Petty. Ook Dylan zelf doet af en toe mee.

Deze 'Blokhuis Extra'-aflevering rond Dylan-covers is onderdeel van een compleet 'Bob-Dylan-wordt 80-weekeinde' op NPO 2 extra, te zien vanaf morgenavond. Verder zie je hier o.a. de beroemde documentaire 'No Direction Home' die regisseur Martin Scorsese over de eerste succesjaren van Dylan maakte en de tv-première van een gloednieuw concert van Chrissie Hynde (The Pretenders) die enkel Dylan-songs vertolkt. Op maandag – Dylans verjaardag – wordt alles herhaald.

Dinsdag 8 juni, 22.30 uur: 'Southern Rock' (60 min)

Recent verscheen het legendarische concert van Lynyrd Skynyrd op het Engelse Knebworth festival voor het eerst integraal op dvd en blu-ray. Volgens de legende bliezen deze rockers uit het zuiden van de VS die dag in 1976 The Rolling Stones van het podium. Helaas zou zo ongeveer de halve bezetting van Lynyrd Skynyrd een jaar later omkomen bij een vliegtuigcrash. In deze aflevering zie je naast beelden van Skynyrd op Knebworth ook andere grote namen uit de Southern Rock, zoals The Allman Brothers Band, ZZ Top en The Black Crowes.

De uitzendingen van 'Blokhuis Extra' zijn ook terug te kijken op NPO Start.

Luister ook naar Leo Blokhuis in 'De Verrukkelijke 15' en 'Blokhuis', elke zondag op NPO Radio 2.

