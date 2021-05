'Lang Leve de Liefde' en '50/50' krijgen vervolg op SBS6 in najaar

Komend najaar zijn er tal van nieuwe programma's te ontdekken bij SBS6 maar één ding verandert niet en dat zijn de twee goed bekeken vaste vooravond programma's 'Lang Leve de Liefde' en '50/50'.

Van de succesvolle dagelijkse quiz 50/50 staan inmiddels meer dan 250 afleveringen op de teller en van de veelbesproken slow dating show 'Lang Leve de Liefde' al ruim 300. SBS6 wil de trouwe kijkersschare niet teleurstellen, dus is van beide shows een nieuw seizoen besteld en blijven ze ook in het najaar van 2021 onderdeel uitmaken van de vaste vooravondprogrammering van SBS6.

In veel huishoudens is het veelbesproken 'Lang Leve de Liefde' inmiddels niet meer weg te denken. Dagelijks zijn kijkers getuige van dit bijzondere liefdesexperiment waarbij singles – die elkaar nog nooit ontmoet hebben – direct gaan samenwonen voor minimaal 24 uur tot maximaal vier dagen. De vraag is elke keer weer: Lukt het ze om tijdens deze ultieme slow date de liefde te laten opbloeien?

In elke aflevering van 50/50 beantwoorden twee kandidaten maar liefst 50 vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze hebben per vraag 50 procent kans op het juiste antwoord en verdienen 50 euro per goed antwoord. Wie casht na de 50e vraag zijn pot?

Zowel '50/50' als 'Lang Leve de Liefde' worden geproduceerd door Talpa Entertainment Producties in co-productie met ITV Studios Netherlands.