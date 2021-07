KRO-NCRV zet de Westerkerk in Amsterdam in regenboogkleuren en deelt boodschap #liefdeisvooriedereen

Vanaf vandaag verlicht KRO-NCRV de Westerkerk in Amsterdam, gelegen naast het Homomonument, in regenboogkleuren om daarmee de boodschap #liefdeisvooriedereen te verspreiden.

Tijdens de start van Pride Amsterdam wil KRO-NCRV de regenboog door Nederland verspreiden om acceptatie van LHBTIQ+'ers te bevorderen. Want liefde is voor iedereen. Van donderdag 29 juli t/m zondag 8 augustus wordt de Westerkerk in Amsterdam verlicht en maken radioprogramma's zoals 'De Wild in de Middag', 'De Staat van Stasse' en 'Volgspot' een live-uitzending vanuit de kerk in hartje Amsterdam. Ook staat de programmering van KRO-NCRV online, op tv, radio en social media t/m 8 augustus in het teken van deze boodschap. Online is de serie 'X-Y-SEX' te zien: openhartige en eerlijke seksuele voorlichting door bekende LHBTIQ+’ers.

KRO-NCRV wil de boodschap 'liefde is voor iedereen' verder verspreiden. Presentator Klaas van Kruistum begon hier eind juni mee op Schiphol door vertrekkende Oranjesupporters een regenboogvlag mee te geven met hierop de Hongaarse tekst 'A szerelem mindenkié', wat 'Liefde is voor iedereen' betekent. Van alle kanten werd de actie van Klaas opgemerkt, tot aan de UEFA toe. Nu vandaag het 25-jarig jubileum van Pride Amsterdam start, gaat presentator Klaas van Kruistum verder met zijn missie.

Ook in Nederland wil KRO-NCRV de boodschap 'liefde is voor iedereen' verspreiden en Nederland in regenboogkleuren zetten. Daarom staat vanaf eind juli de programmering online, op tv, radio en social media bij de omroep in het teken van LHBTIQ+. Om de boodschap kracht bij te zetten, wordt de Westerkerk in Amsterdam door Klaas van Kruistum met steun van de Protestantse Kerk Amsterdam, t/m zondag 8 augustus in regenboogkleuren gezet. Vanuit de kerk maken KRO-NCRV-programma's 'De Wild in de Middag', 'De Staat van Stasse' en 'Volgspot' op donderdag 29 juli en vrijdag 30 juli een live radio-uitzending op locatie en schuiven gasten als André van Duin, Gerard Joling, Barrie Stevens en Frank Houtappels aan. De Westerkerk is elke werkdag geopend en vrij toegankelijk voor bezoekers tussen 11.00 en 15.00 uur.

Directievoorzitter Peter Kuipers: 'Dat de liefde voor iedereen is, is helaas nog altijd niet vanzelfsprekend. Daarom maken we al jaren programma's om de onderwerpen waar LHBTIQ+'ers mee worstelen te belichten, want ook in ons eigen land worden LHBTIQ+'ers helaas nog altijd niet overal geaccepteerd. Met onze campagne #liefdeisvooriedereen en onze programmering tijdens Pride Amsterdam willen wij acceptatie van LHBTIQ+'ers verder bevorderen. Want liefde is voor iedereen en niemand mag daarin gediscrimineerd worden. Daarom hangen wij, samen met de kerk, de regenboogvlag uit!'

Seksuele voorlichting voor middelbaar onderwijs

De nieuwe online serie 'X-Y-SEX' is onderdeel van de KRO-NCRV programmering die in het teken staat van de campagne 'liefde is voor iedereen'. Hierin vraagt presentator Robbert Rodenburg bekende LHBTIQ+'ers om openhartige en eerlijke seksuele voorlichting te maken: op maat gemaakte voorlichting en inspiratie die zij zelf gemist hebben. Uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, komt duidelijk naar voren dat jongeren op hun middelbare school informatie missen over seksuele- en genderdiversiteit. KRO-NCRV, Rutgers en Soa Aids Nederland voegen de serie 'X-Y-SEX' daarom toe aan het lesaanbod voor gebruik in het middelbaar onderwijs. Met een aparte publiekscampagne dit najaar gericht op middelbare scholieren wil KRO-NCRV de acceptatie van LHBTIQ+'ers bevorderen.

Bekijk hier voor de video waarin Klaas van Kruistum de Westerkerk in regenboogkleuren zet.