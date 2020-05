KRO-NCRV roept heel Nederland op een kaars aan te steken op Tweede Pinksterdag

Meer dan ooit is het belangrijk om naar elkaar om te kijken. We willen elkaar graag troosten in deze bizarre tijd, hulp bieden of zorgen voor dat steuntje in de rug.

Maar hoe doe je dat als je afscheid moet nemen op afstand van iemand die je dierbaar is, thuis moet blijven en elkaar maar beperkt of in kleine groepen mag zien? KRO-NCRV roept daarom Nederland op om op Tweede Pinksterdag, om 20.30 uur, een kaars aan te steken voor het raam, in de tuin of op je balkon. Samen maken wij het lichter.

Op Tweede Pinksterdag presenteert Anita Witzier een speciale editie van de vertrouwde tv-titel 'Voor Wie Steek Jij een Kaarsje Op?'. Duizenden Nederlanders worden in stilte begraven tijdens de coronacrisis. Het plotselinge, sobere afscheid, maakt het verdriet voor de nabestaanden nog groter. In deze speciale uitzending geven we de kille cijfers een gezicht. Met portretten en verhalen brengen we een eerbetoon aan de mensen die ons zo plotseling ontvallen zijn. En ook vertellen we de verhalen van mensen die een kaarsje willen branden voor de zwager die hard aan het werk is in het ziekenhuis of voor het nichtje dat nu geen eindexamen kan doen.

KRO-NCRV roept heel Nederland op om op deze avond kaarsjes te branden voor het raam, op het balkon of in de voortuin. We willen met elkaar op deze Tweede Pinksterdag een moment markeren, waarin we stil staan bij een ongekend heftige periode en het moment waarop we voorzichtig vooruit durven te kijken. En wat is er dan mooier dan het branden van een kaars, het eenvoudige maar krachtige symbool van troost, hoop en licht, en dat men dit ook online kan doen op het platform voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl. Mocht je meer hulp of begeleiding nodig hebben dan kun je via het platform terecht bij MIND Korrelatie.

Voor wie steek jij een kaarsje op? maandag 1 juni om 20.25 bij KRO-NCRV op NPO 2.

Kijk op voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl, brandt een kaars en zet deze op 1 juni om 20.30 uur voor het raam.