Kinderen kopen het nieuwe ideale familiehuis zonder hun ouders

Ouders die dolgraag willen verhuizen maar hun kinderen niet, geven in het nieuwe SBS6 programma 'Kinderen Kopen Een Huis' de regie volledig uit handen.

Maandenlang hebben de kinderen hun hakken in het zand gezet maar nu de rollen zijn omgedraaid hopen de ouders dat hun kroost wel wil meewerken. Samen met presentatrice Leonie ter Braak en makelaar Geert Klaver gaan ze op huizenjacht. Tijdens de zoektocht worden de kinderen steeds enthousiaster om te verhuizen en blijken kritischer dan gedacht.

Zo wordt er gelet op gehorigheid, de aanwezigheid van dubbelglas, vragen ze zich af of er muurtjes weggebroken kunnen worden en zijn vooral de grootte van slaapkamers en tuin belangrijk. Zijn de kinderen stressbestendig tijdens het bieden? Hoe hou je iedereen in het gezin tevreden? Lukt het ze om in deze overspannen huizenmarkt voor een goede prijs het huis te kopen, maar bovenal: zijn de ouders ook blij met de keuze van het huis?

In elke aflevering van 'Kinderen Kopen Een Huis' leren we een nieuw gezin kennen. De ouders wachten telkens in spanning af totdat er een handtekening onder het koopcontract staat. Pas na deze laatste stap krijgen de ouders het huis te zien. Zo volgen we Mike (13 jaar) en Marit (16 jaar). Ze zitten beiden op school in Tilburg waar zij een speciaal talentenprogramma volgen. Dagelijks zitten zij ruim twee uur in de bus naar en van school. De ouders willen meer rust voor de kinderen en dichterbij school wonen. Mike en Marit willen helemaal niet uit hun vertrouwde omgeving weg. Lukt het Leonie en makelaar Geert om een huis te vinden waar het hele gezin straks blij mee is? Ook Shania (14 jaar) en Keano (10 jaar) staan niet te springen om te verhuizen, maar als de rollen worden omgedraaid denken ze daar ineens heel anders over.

'Kinderen Kopen Een Huis' wordt geproduceerd door Skyhigh TV.

'Kinderen Kopen een Huis', vanaf 24 maart elke woensdag om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.