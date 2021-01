Kijkcijfers: 1,4 miljoen voor Matthijs van Nieuwkerk

Foto: © BNNVARA - Annemieke van der Togt

De nieuwe talkshow 'Matthijs Gaat Door' op NPO 1 was zaterdagavond goed voor ruim 1,4 miljoen kijkers. Dat schrijft het AD op basis van de resultaten van Stichting Kijkonderzoek.

De eerste reguliere uitzending van het programma trok hiermee meer kijkers dan de oudejaarsspecial. Die was goed voor een miljoen. 'Matthijs Gaat Door' moest eigenlijk al twee weken op antenne zijn, maar van Nieuwkerk had positief getest op corona waardoor de start moest uitgesteld worden.

Door de onlusten in Nederland als gevolg van de strengere coronaregels en de avondklok trokken de nieuws- en actualiteitsporgramma's op zondag dan weer meer kijkers op alle zenders. Het 'NOS Journaal' haalde 3,7 miljoen, Het 'RTL Nieuws' van 19.30 uur klokte af op 1,5 miljoen kijkers en 'Hart van Nederland' (SBS6) scoorde bijna een miljoen kijkers. De talkshow 'Op1' wist 1,7 miljoen kijkers te boeien en naar 'Humberto' op RTL 4 keken 907.000 Nederlanders.

Na al dat nieuws was er ook veel belangstelling voor entertainment. Winnaar van de zondag was alweer 'Heel Holland Bakt' (3,4) miljoen. Naar 'Beat The Champions' keken 1,3 miljoen mensen.

Bron: ad.nl